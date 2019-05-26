Anka ailesi iftarda buluştu

Hastane yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde hastane hekimleri ve aileleri, birlik ve beraberlik içinde aynı sofrayı paylaştı.

Ekip ruhuyla çalıştıklarını belirten Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Uzman ve akademisyen hekim kadromuz ile halkımız sağlık ihtiyacını karşılamak için çaba gösteriyoruz. Bu kutsal görevi yerine getirirken büyük özveri sarf ediyoruz. Bir araya gelme, kaynaşma ve hoşça vakit geçirme zamanımız olmuyor. İftar vesilesiyle bir araya gelmek, Ramazan'ın bereketi ve huzurunu bir arada yaşamak istedik. Dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmayı görev edinen hastanemiz güncel tıbbi yaklaşımları, hasta memnuniyetini ve halk sağlığını en üst değer olarak benimseyerek bugün yurtdışından da çok sayıda hastaya şifa dağıtır hale gelmiştir. İnsanlara güvenli sağlık hizmeti vermek, yaşam kalitelerini ve hayat standartlarını yükseltmek için var gücüyle çalışan doktor ve sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Gaziantep Özel Anka Hastanesi onların özverili çalışması ile sağlık turizmine katkı sağlayan örnek sağlık kuruluşu olmuştur. Ekip ruhuyla nice iftarları birlikte geçirmeyi arzuluyoruz” dedi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Av. Cengiz Bayram ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ise, aynı sofranın etrafında bir arada bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Hastane çalışanları ise hastane yönetimine bu nazik davet için teşekkür etti.