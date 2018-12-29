Anka Hastahanesi'nden yeni yıl kutlaması

Ali İhsan Sofuoğlu, 2018 yılını acı ve tatlı anıları ile geride bırakmanın hüznünü yaşadıklarını belirterek, yeni yılın tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi. Yeni yılın, sağlık, huzur, barış ve refah getirmesi temennisinde bulunan Sofuoğlu, “Güzel bir yılı geride bırakarak, umut ve beklentilerle yepyeni bir yıla giriyoruz. Hayatta en önemli şey sağlık. Bu nedenle yeni yılın herkes için önce sağlık daha sonra huzur, mutluluk, barış getirmesini diliyorum.Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak hizmete girdiğimiz günden itibaren hastalarımızın sağlık sisteminden en iyi şekilde yararlanabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hastane olarak kısa sürede sadece Türkiye değil, yurt dışından gelen hastalar için de şifa dağıtır duruma ulaşmak bizim için mutluluk ve gurur verici. Hastane olarak ülkemizin gelişimi için sağlık turizmine büyük önem veriyoruz. Gaziantep'i sağlık turizmi merkezi haline getirmek en büyük arzumuz. Bu nedenle yeni yılda da Gaziantep'i hak ettiği yere taşımak güçlenen hekim kadromuz ile birlikte özveri ile çalışmaya devam edeceğiz.2019 yılının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.