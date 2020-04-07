Anka Hastanesi halk sağlığı için 7 gün 24 saat görev başında

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı önerileri ile Covid-19'a yönelik aldığı tedbirler doğrultusunda insanların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya devam ediyor.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun talimat ve tavsiyeleri doğrultusunda korona virüse karşı tüm önlemlerini alarak, tıbbi ve idari kadrosu ile hastaların teşhis ve tedavi süreçleri başta olmak üzere sağlık sunumu hizmetlerinde herhangi bir aksama veya mağduriyet yaşatmamak için var gücüyle çalışıyor. Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde başta takibi gereken kronik hastalıklar için poliklinik muayene hizmetleri, genel sağlık süreci nedeniyle ertelenmeyen ameliyatlar ile doğum hizmetleri 7 gün 24 saat boyunca güvenli bir şekilde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

"Olağanüstü tedbirlerle hizmetimiz devam ediyor"

Tüm dünyada salgın olan yeni tip korona virüs nedeni ile hastane olarak tüm önlemleri aldıklarını dile getiren Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Avukat Tıp Uzman Doktoru Cengiz Bayram, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine neden olan korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birlikte atlatmaya çalıştığımız bu zorlu günlerde ülkemizdeki insanların ihtiyaç duyduğu tüm sağlık hizmetlerini de en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Kalabalık ortamlarda sosyal mesafeye önem verdiğimiz ve kişisel hijyen kurallarına maksimum seviyede özen gösterdiğimiz bu hassas süreçte, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı önerileri ile tüm hasta, ziyaretçi ve personelimizin sağlıklarını korumak adına üst düzey önlemler almış bulunuyoruz. Farklı şikayetleri olan ve tedavileri devam etmekte olan hastalarımızın sağlık hizmeti almalarının çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle takibi gereken kronik hastalıklar için poliklinik muayene hizmetlerimiz ve genel sağlık süreci nedeniyle ertelenmeyen ameliyatlar ve doğumlar hastanemizde güvenli bir şekilde 7 gün 24 saat gerçekleştirilmektedir. Hastalarımızın sağlık problemlerinde en güvenli koşullarda yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.

Yeni tip korona virüs tehlikesine karşı tedbirlerini artıran Anka Hastanesi'nde rutin olarak yapılan dezenfeksiyon işlemleri de artırılarak en üst seviyede devam ediyor. Hastanede buharlı ortam ve havadaki patojen mikroorganizmaların sayısını azaltarak hava yolu ile bulaşan hastalıkların yayılımını engellemek için kullanılan UV-C lambalı dezenfeksiyon yöntemi uygulanıyor. Ayrıca hijyen açısından el değmeden açılabilmesi için hastanede bulunan kapılara özel bir aparat yerleştirilirken, hastaneye gelen ve hastaneden ayrılan vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıyor.

Hastane personeline de sık sık korona virüs ile ilgili eğitimler veriliyor. Hastaneye korona virüse karşı alınması gereken tedbirler ile ilgili afişler asılırken, yayınlanan eğitici videolarla da yapılması gerekenler anlatılıyor. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs (Covid-19) talimatına istinaden, yurt genelinde alınan sıkı tedbirlerle birlikte temasın azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında hastanede yatan hastaları ziyaret yasaklandı. Hasta refakatinin gün içinde aynı kişi tarafından sürdürülmesine izin verilirken, hastaların genel durumu ile ilgili bilgilendirme hastane tarafından veriliyor.