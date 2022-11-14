ANKA Hastanesi'nde diyabete dikkat çekildi

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde, Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde diyabete dikkat çekmek ve hakkında farkındalığı artırmak amacıyla stant açıldı.

Standa hasta ve hasta yakınları büyük ilgi gösterdi. Sağlık çalışanları, standı ziyaret edenlerle tek tek ilgilendi. Standı ziyaret edenlerin boy, kilo ve kan şekeri ölçümü yapılarak, sağlık durumları hakkında ön bilgi verildi.

Vatandaşları diyabet konusunda uyaran ve onlara ücretsiz ölçüm yapan sağlık çalışanları, diyabetten korunma yöntemleri ile diyabet cerrahisi konusunda da bilgilendirme yaptı.

Diyabetin dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren ANKA Hastanesi Başhekimi Dr.Fırat Dalgıçer, “Diyabete dikkat çekmek ve diyabet konusunda vatandaşı bilgilendirmek için bu etkinliği gerçekleştirdik. Birçok diyabet tipi olmakla birlikte diyabet vakalarının çok büyük bir kısmını Tip 1 ve Tip 2 diyabet yani insüline bağımlı olan ve insüline bağımlı olmayan vakalar oluşturmaktadır. Tip 2 diyabetin görülme sıklığı daha fazladır. Toplumda, Tip 2 diyabet riski olan kişilerin erken dönemde saptanması ve doğru bir şekilde yönlendirilmesi, diyabetin önlenmesi için önemlidir“dedi