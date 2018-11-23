Anka Hastanesi'nden eğitime destek

Eğitime katkı sağlamak amacıyla Özel Gaziantep Anka Hastanesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan kitaplar, Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'ndeki 3 köy okuluna bağışlandı.

Sağlık sektöründeki başarısıyla adından söz ettiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi sosyal ve kültürel etkinlikleriyle de takdir topluyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Özel Gaziantep Anka Hastanesi tarafından başlatılan kitap kampanyası ile toplanan kitaplar ihtiyaç sahibi köy okullardaki çocuklara ulaştırıldı.

Hastane çalışanlarının, hasta ve hasta yakınları ile kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşların katıldığı kampanya 21 gün sürdü. Kampanya kapsamında bin 369 kitap toplandı. Toplanan kitaplar Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Köyü'ndeki Ericek Profesör Doktor Mehmet Sağlam Çok Programlı Anadolu Lisesi, Ericek Merkez İlk ve Ortaokulu ile Ericek Müdürler İlköğretim Okulu'na bağışlandı. Kitapların yanı sıra hayırseverler tarafından bağışlanan kalem, silgi, kalemtıraş, kalemlik, kıyafet ve botlar da öğrencilere ulaştırıldı. Yapılan bağışlarla yüzleri gülen çocuklar, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Kitap bağışlanan okullardan Ericek Profesör Doktor Mehmet Sağlam Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hasan Vural, Ericek Merkez İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı İsmail Özbeyler kampanyayı başlatan Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne ve kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, “Kitapları teslim aldık, çocuklarımız için çok faydası olacağına inanıyoruz”dedi

Ericek Müdürler İlköğretim Okulu öğretmeni Halil İbrahim Algan "Sözün bittiği noktadayız, şu an Kahramanmaraş Göksun Ericek Müdürler İlkokulundayız, rakım 1900. Sizler Gaziantep'te birlik ve beraberlik içerisinde, taşın altına elinizi koyarak, bizleri burada yalnız bırakmadınız. Okulumuza eksik olan kitapların yanı sıra çocuklarımızın ihtiyaçlarını da karşıladınız. Her şeyden önce hayatta en güzel şey dost kazanabilmek, yüreğe dokunabilmek. Allah razı olsun değerli Hannan hocamdan. Kendisi ile tanıştığım için çok mutluyum. Bir insan bin insana eşdeğer. Sayısız kitap geldi. Biliyorum yarın o çocuklar o kitap kutularını açarken benden daha çok mutlu olacak ve benden daha çok heyecanlanacak. Hepinizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Bağışlanan kitap ve eşyaları yerine ulaştıran Özel Gaziantep Anka Hastanesi İdari İşler Yöneticisi Hannan Polat ise, "Eğitime katkı zincirinin bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Kısa sürede çok sayıda kitap topladık. Kitap bağışı yapanlar eğitime katkı zincirinin bir parçası olacak. Umarım bu kitaplar, çocukların geleceğine ışık tutar. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.