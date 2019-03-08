Anka Kadınlar Günü'nü kutladı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hastanede tedavi gören kadın hastalar, hekim ve personellere karanfil dağıtarak kutladı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı. Hastane yönetimi kadın hastalar, hekim ve sağlık çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Tüm birimleri tek tek ziyaret edip kadın doktor ve çalışanlar ile hastanede tedavi gören kadınları bu özel günde unutmadıklarını hissettiren Anka Hastanesi yönetimi, bu özel gün anısına onlara karanfil verdi. Hastane yönetiminin bu duyarlılığı hem hasta hem de hekim ve sağlık çalışanlarının takdirini topladı.

Kadınlarımızın sadece bir gün değil her gün hatırlanması ve değerinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, ”Kadınlarımız sağlık alanında olduğu gibi diğer alanlarda da başarı ile çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaktadır.Ancak büyük özveri ile çalışan kadınlarımız ne yazık ki çoğu zaman şiddet olayları ile karşılaşmaktadır. Bu olayların artık yaşanmaması ve topluma önemli katkılar sağlayan kadınlarımızın hak ettikleri şekilde yaşamalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.