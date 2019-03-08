İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anka Kadınlar Günü'nü kutladı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü hastanede tedavi gören kadın hastalar, hekim ve personellere karanfil dağıtarak kutladı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hastanede tedavi gören kadın hastalar, hekim ve personellere karanfil dağıtarak kutladı.


Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı. Hastane yönetimi kadın hastalar, hekim ve sağlık çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Tüm birimleri tek tek ziyaret edip kadın doktor ve çalışanlar ile hastanede tedavi gören kadınları bu özel günde unutmadıklarını hissettiren Anka Hastanesi yönetimi, bu özel gün anısına onlara karanfil verdi. Hastane yönetiminin bu duyarlılığı hem hasta hem de hekim ve sağlık çalışanlarının takdirini topladı.


Kadınlarımızın sadece bir gün değil her gün hatırlanması ve değerinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, ”Kadınlarımız sağlık alanında olduğu gibi diğer alanlarda da başarı ile çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaktadır.Ancak büyük özveri ile çalışan kadınlarımız ne yazık ki çoğu zaman şiddet olayları ile karşılaşmaktadır. Bu olayların artık yaşanmaması ve topluma önemli katkılar sağlayan kadınlarımızın hak ettikleri şekilde yaşamalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.