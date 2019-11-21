ANKA, KOAH hakkında bilgilendirdi

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde, KOAH'a karşı farkındalığı artırmak için açılan stant büyük ilgi gördü.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde 20 Kasım Dünya KOAH Günü nedeniyle hastane lobisinde stant açıldı. Standı ziyaret edenlere ciddi bir akciğer hastalığı olan KOAH'tan korunmak için alınması gereken önlemler, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler verildi. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ'ın da katıldığı etkinlikte standı ziyaret edenlere ücretsiz Solunum Fonksiyon Testi (SFT) ölçümü yapıldı. Özellikle sigara içenlere uygulanan solunum fonksiyon testinde riskli sonuç görülenler, uzman hekime başvurmaları konusunda uyarıldı.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ hastalıkla ilgili, “Günümüzde birçok insan KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) ile mücadele etmektedir. Tüm dünyada önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkan bu hastalıkta erken teşhis çok önemlidir. Çünkü bu hastalıkta geç teşhis konulduğu zaman ne yazık ki akciğerlerin önemli bir kısmı fonksiyon kaybına uğramaktadır. KOAH'ın gelişiminde en önemli risk faktörü sigaradır. Diğer yandan hava kirliliği, genetik faktörler, iş yerindeki endüstriyel gazlar, dumanlar ve tozlarla temas içinde olmak, solunum yolu enfeksiyonları da hastalığa neden olmaktadır. KOAH'da en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmadır. Sigara içen kişiler genellikle öksürük ve balgamı kanıksadıkları için doktora başvurmakta gecikirler. Nefes darlığı nedeniyle fizik aktivitede azalma ortaya çıkar. Eforda nefes darlığı çeken kişi, yol yürümek istemez, günlük işlerini azaltır, markete gitmeye çekinir ve zamanla evden çıkmamayı tercih eder hale gelir. Bu şekilde giderek artan fiziksel aktivite azalması, hastanın yaşam kalitesini bozarak hastalığın ilerlemesine neden olur, sakatlık ve ölüme yol açar. Hastalığın teşhisinde sıklıkla Solunum Fonksiyon Testinden faydalanılmaktadır. Biz de Gaziantep Özel Anka Hastanesi olarak bugüne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için hastalarımıza ücretsiz olarak Solunum Fonksiyon Testi uyguladık. Durumunu riskli gördüğümüz ziyaretçileri uyardık" dedi.

Teste yoğun ilgi gösteren hasta ve hasta yakınlarına el broşürleri dağıtılırken KOAH ile ilgili bilgilenen ziyaretçiler bu etkinliklerin farkındalık oluşturduğunu belirterek, memnuniyetlerini dile getirdiler.