Anka korona virüse karşı tedbirini arttırdı

Hastanede rutin olarak yapılan dezenfeksiyon işlemleri artırılarak devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (Covid-19) karşı toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla Gaziantep Özel Anka Hastanesi etkin ve koruyucu önlemler aldı. Yeni tip korona virüs tehlikesine karşı tedbirlerini artıran Anka Hastanesi'nde rutin olarak yapılan dezenfeksiyon işlemleri artırılarak en üst seviyede devam ediyor.

Hastanede buharlı ortam ve havadaki patojen mikroorganizmaların sayısını azaltarak hava yolu ile bulaşan hastalıkların yayılımını engellemek için kullanılan UV-C lambalı dezenfeksiyon yöntemi uygulanıyor. Ayrıca hijyen açısından el değmeden açılabilmesi için hastanede bulunan kapılara özel bir aparat yerleştirilirken hastaneye gelen ve hastaneden ayrılan vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıyor. Hastane personeline de sık sık korona virüs ile ilgili eğitimler veriliyor. Hastaneye korona virüse karşı alınması gereken tedbirler ile ilgili afişler asılırken, yayınlanan eğitici videolarla da yapılması gerekenler anlatılıyor.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs (Covid-19) talimatına istinaden yurt genelinde alınan sıkı tedbirler birlikte temasın azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında hastanede yatan hastaları ziyaret yasaklandı. Hasta refakati gün içinde aynı kişi tarafından sürdürülmesine izin verilirken, hastaların genel durumu ile ilgili bilgilendirme hastane tarafından her gün saat 15:00 ile 16:00 arasında yapılıyor.

"Bu sıkıntıyı hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz"

Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Avukat Tıp Uzman Doktoru Cengiz Bayram, “Gaziantep Özel Anka Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığı talimatı doğrultusunda hareket ediyoruz. Hastanemize ziyaretçi kısıtlaması getirdik. Rutin olarak yaptığımız dezenfeksiyon işlemlerini arttırdık. İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişim halindeyiz. Aldığımız önlemleri halkımızın sağlığını korumak ve güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz. Yeni tip korona virüsü küresel ölçekte en kısa sürede kontrol altına alınıp bu tedirginlik ortamının son bulması en büyük isteğimiz. Başta devletimiz ve uluslararası sağlık otoritelerinin çabaları ile bu sıkıntıyı hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz" dedi.