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Anka prostat kanserine dikkat çekti

Özel Gaziantep Anka Hastanesi prostat kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant açtı.


Özel Gaziantep Anka Hastanesi, prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla bir alışveriş merkezinde stant açtı. Açılan standa, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Stantta, alanında uzman sağlık personelleri, prostat kanserine dikkat çekti. Stantta halkı bilinçlendirmek için broşürler dağıtılırken, prostat kanserinin tanımı, belirtileri, erken teşhisinin önemi, muayenesi ve tedavisinin nasıl yapıldığı anlatıldı. Standı ziyaret eden 40 yaş üstü erkeklere ise prostat tespiti için tarama yapıldı. Belirtileri taşıdığı düşünülen kişilere, üroloji polikliniğine giderek gereken muayeneleri yaptırmaları tavsiye edildi.


Türkiye'de prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser olduğunu belirten Özel Gaziantep Anka Hastanesi sağlık çalışanları, şikayeti olsun ya da olmasın 40 yaşından sonra her erkeğin üroloji doktorlarına giderek muayene olması gerektiğini söyledi.

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