ANKA'da 10 Kasım anması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıldönümünde Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde de saygı, minnet ve özlemle anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde gerçekleştirilen törenle anıldı. Düzenlenen törende Gaziantep Özel ANKA Hastanesi idari ve hekim kadrosu dahil olmak üzere tüm çalışanlar ve hasta yakınları hazır bulundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi ANKA Hastanesi'nde de kalpler Atatürk için attı. Siren sesinin ardından başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşının okunması ile sona eren programda konuşan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Av. Cengiz Bayram, “Ebediyete intikal edişinin 83. Yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatük'ü anmak üzere bir araya geldik. O'nun manevi huzurunda ona saygımızı gösteriyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak, ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Edin' diyecek kadar kendi hekimlerine güvenen ve tıbbın ileri gitmesi için elinden geleni yapan Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda onun ışığı ile ilerlemeye devam edeceğiz” dedi