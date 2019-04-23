Anka'da 23 Nisan coşkusu

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler ve coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi. Hastane koridorları Türk bayrakları ve balonlarla donatılırken, Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne gelen minik hasta ve ziyaretçiler hastane girişinde palyaço tarafından karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenen hastane personeli onların bayramını kutlayarak, onlara Türk bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler verildi. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Çocuk Servisi ve poliklinik odaları da süslendi. Bayram kutlamaları nedeniyle hastanede yatan ve tedaviye gelen çocuklar, hastalıklarını unutup bayram sevinci yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşku ve heyecanını hastaneye taşıyan hastane yönetimi, bu özel günde koltuklarını da çocuklara bıraktı. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Genel Koordinasyon Müdürü Yaşar Ağdağ, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gelecek nesillere ne kadar güvendiğini bu günü onlara armağan ederek ortaya koymuştur. Çocuklarımızı Ulu Önder Atatürk'ün izinde, yürekleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, düşünceli, duyarlı bireyler olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir. Bizler bu düşünceyle çocuklarımız için durmadan çalışmaya, gelişmeye, yenilenmeye ve sağlıklarına değer katmaya devam edeceğiz. Bütün dünyada evrensel bir özellik kazanmış olan bu günün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyadaki çocuklar için kutlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Rahatsızlıkları nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastanede yatarak geçirmek zorunda kalan çocuklar ve aileleri, hastane yönetimine bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.