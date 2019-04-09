Anka'da 250. metabolik cerrahi operasyonu kutlandı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde metabolik cerrahi operasyonlarının 250'ncisini gerçekleştirmenin mutluluğu pasta kesilerek kutlandı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi, tedavi edilmediği takdirde her geçen gün bir başka organa geri dönüşü olmayacak şekilde zarar veren diyabet ve tüm dünyayı tehdit eden çağın hastalığı obezite konusunda hastalara çare olmayı sürdürüyor. Sadece yurt içi değil yurt dışından da çok sayıda hastanın şifa bulmak için geldiği Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde metabolik cerrahi operasyonlarının 250'ncisini gerçekleştirmenin gururu yaşanıyor.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvuran 250. hastayı da uygulanan metabolik cerrahi ile sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşayan Özel Gaziantep Anka Hastanesi metabolik cerrahi ekibi, bu başarıyı pasta keserek kutladı.

250 hastayı sağlığına kavuşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı ve Medikal Direktörü Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, "Diyet, spor, ilaç, gibi yöntemlerden sonuç alamayan hastalarımıza hastalığa teslim olmamalarını metabolik (diyabet) cerrahi yöntemini düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Metabolik cerrahi, Tip 2 diyabetin düzeltilmesinde artık tüm dünyada etkinliğini ispatlamıştır. Biz, özellikle Tip 2 diyabet hastalarına ameliyat kararlarını erken vermelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü hastalığa bağlı komplikasyonlar ortaya çıkmadan önce yapılan ameliyat, kişinin yaşam kalitesini ve süresini doğrudan etkiliyor. Günümüzde metabolik ve bariatrik cerrahi prosedürleri Tip 2 diyabeti kontrol altına almayı öncelik olarak kabul etmiştir. Metabolik cerrahi operasyonları aynı zamanda, metabolik hastalıklar olan kolesterol yüksekliği, insülin direnci, hipertansiyon gibi sorunlarla da baş etmektedir" dedi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı ise metabolik cerrahi ile ilgili, "Ameliyatta ilk olarak mide ayağı var. Bu etapta mideyi küçültüyoruz. İkinci ayağında ise bağırsak ayağı bu durumda hastaların bağırsaklarından mideye ikinci bir kanalı açarak çıkışını sağlıyoruz. Bu sayede midede ikinci bir çıkış elde etmiş oluruz. Bu şekilde insülinin aktif kullanılmasını sağlayarak operasyonu gerçekleştiriyoruz. Metabolik cerrahi sayesinde hastaların diyabeti düzelirken belirgin kilo kaybı da sağlanıyor. Bu ameliyatları teknik olarak kapalı yöntem denilen laparoskopik veya robotik yöntemlerle karına açılan birkaç delikten yapıyoruz. Böylece hasta ameliyattan birkaç gün sonra normal hayatına dönüş sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

Sağlıktaki yeni gelişen özel uygulamaları yakından takip ettiklerin dile getiren Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram da, "Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak bu konuda uzman metabolik cerrahi kadromuz ile Tip 2 diyabet hastalarını ağırlamaya ve tedavi etmeye emin adımlarla devam etmekteyiz. 250. ameliyatımızı yaptık. İnsanların sağlıklı yaşamasına katkı sağlamak bizi fazlasıyla memnun ediyor" diye konuştu.