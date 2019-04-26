Anka'da anne adaylarına suda doğum imkanı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi anne adaylarına 5 yıldızlı otel konforunda suda doğum imkanı sunuyor. Normal doğuma teşvik amacıyla başlatılan suda doğum, özellikle doğumun daha ağrısız ve kolay gerçekleşmesini sağlıyor. Avrupa ülkelerinde 1800'li yılların başından beri kullanılan bu yöntemin Türkiye'de de son yıllarda yaygınlaşmaya başladığını dile getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın, “Suda doğum herhangi bir müdahale olmadan suyun içinde gerçekleşen doğumdur. Suda doğum aşamaları normal doğum aşamalarından farksızdır. Su, çok sancılı geçen doğum sürecini kısaltmakta ve kolaylaştırmaktadır. Suda doğum, 35-37 derecede olan bir havuz ya da küvette uzman doktorlar ve ebeler eşliğinde takibi yapılan alternatif doğum yöntemlerinden biridir. Doğum sırasında sıcak suyun gevşetici etkisinden yararlanılmaktadır. Sıcak su, doğal sancılanma sürecini başlatmaya yardımcı olur. Suyun rahatlatıcı etkisi nedeniyle doğum büyük ölçüde anne tarafından gerçekleştirilir ve anneye herhangi bir ilaç, ağrı kesici veya suni sancı verilmez. Rahatlamış vücut, kaslar ve psikoloji sonucu kendini güvende hisseden anne doğumu da daha kısa sürede gerçekleştirir. Heyecan nedeniyle doğum sırasında çoğu zaman görülen yüksek tansiyon da yine su nedeniyle normal sınırlarda seyreder. Diğer yandan sıcak su ile anne karnındaki bebeğe oksijen daha fazla ulaşır. Yani her şey normal gittiği zaman suda doğum, anne ve bebek için en konforlu olan yöntemdir” dedi.

Suda doğumun bebek için hiçbir risk taşımadığını belirten Op. Dr. Tanın, “En çok merak edilen “Bebek su yutar mı, iltihap kapar mı?” soruları. Her hasta için özel kılıf kullanıldığından, su ve malzemeler temiz olduğundan enfeksiyon riski normal doğumdakinden daha fazla değil. Bebek anne karnında zaten su içinde. Bebek suyun içinde olduğu birkaç saniye içinde, oksijeni kordondaki anne kanı aracılığı ile alıyor. Bebeğin başı, sudan çıktığı zaman nefes alma refleksi hareke geçiyor, böylece bebek nefes alıp ilk olarak annenin sesini duyuyor. Suda doğumdan sonra anne ve bebek teması daha rahat oluyor” ifadelerini kullandı.

Suda doğumu özellikle düşük riskli gebeler için önerdiğini söyleyen Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın, “Kanaması, erken doğum ihtimali olan, şeker, astım ve yüksek tansiyon hastası olan gebeler için suda doğum riskli olur. Bu nedenle suda doğum yapmak isteyen kişilerin mutlaka önceden doktoru ile iletişim kurması gerekiyor. Suda doğum yöntemi mutlaka işin uzmanı kişiler kontrolünde yapılmalıdır. Çünkü bu yöntem için de çeşitli egzersizler var ve bu her gebe için farklılık gösterir” diye konuştu.