ANKA'da Diyetisyenler Günü kutlandı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde Diyetisyenler Günü kutlandı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde Diyetisyenler Günü dolayısıyla hastane yönetimi hastanede görev yapan Uzman Diyetisyen Özge Başkülekçi'ye çiçek takdim ederek, Diyetisyenler Günü'nü kutladı.

Diyetisyenlerin bireyin ve toplumun sağlığı için doğru beslenmenin detaylarını aktararak yaşam kalitesini arttırdığına dikkat çeken ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Av. Cengiz Bayram, ”Sağlıklı yaşamanın temeli, sağlıklı ve dengeli beslenmeden geçer. Bu vesileyle, sağlıklı yaşama katkıda bulunarak, özveriyle çalışan değerli diyetisyenimizin Diyetisyenler Günü'nü kutlar, görevlerinde başarılar dileriz” dedi. ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ da, “Bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek, onlara uygun beslenme plan ve programları üreten, sağlıklı nesiller için bireylere ve topluma şuur kazandıran diyetisyenler, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde de büyük sorumluluklar üstleniyor. Topluma sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasında önemli derecede rol oynayan tüm diyetisyenlerin gününü kutluyoruz” diye konuştu

Bu kutsal mesleğe sahip olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Diyetisyen Başkülekçi ise, "ANKA Hastanesi'nde çalışmaktan gurur duyuyorum. Böyle anlamlı bir günde beni hatırlayan hastane yönetimine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.