ANKA'da Hasta Hakları Günü kutlandı

Hasta Hakları Günü, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik çerçevesinde bir araya gelen hasta hakları birim sorumluları ve hastane yönetimi, hasta ve yakınlarını ziyaret edip, hasta hakları ile ilgili bilgi verdi.

Hasta memnuniyeti odaklı anlayışı ile kaliteli sağlık hizmetini hastalarına sunmaya özen gösteren Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde, Hasta Hakları Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hasta hakları birim sorumluları ve hastane yönetimi, 26 Ekim Hasta Hakları Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla, sağlık hizmetlerinde yatarak tedavi gören hastalar ile ayakta sağlık hizmeti alan hastalara, hasta hakları ve sorumlulukları ile ilgili broşür dağıtıp, bilgilendirme yaptı.

İdari yönetimin katılımıyla serviste yatan hastalara yapılan ziyaret ve bilgilendirme, hastalar tarafından memnuniyetle karşılandı. ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, hasta hakları birim sorumlularına çiçek takdim ederek hasta memnuniyeti odaklı sağlık hizmeti vermeye özen gösterdiklerini dile getirdi. Ağdağ, ''Hastalar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında birimimize başvuruda bulunarak kısa sürede sorunlarına çözüm buluyorlar. Bu konuda birimim sorumlularımız ve sağlık çalışanlarımız yoğun çaba sarf ediyor'' dedi.