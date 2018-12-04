Anka'da mideden yemek borusu yapıldı

Yemek borusu kanserine yakalanan ve yemek borusu kapandığı için yiyip içemeyen 70 yaşındaki Salman Yücel, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde midesinden yapılan yemek borusu ile sağlığına yeniden kavuştu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi, riskli operasyonları başarı ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Bölge halkına nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunan Özel Gaziantep Anka Hastanesi bu kez laparoskopik olarak gerçekleştirilen yemek borusu kanseri ameliyatı ile ses getirdi.

Riskli operasyon başarı ile gerçekleştirildi

Yutma güçlüğü ve kilo kaybı şikayeti ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvuran 70 yaşındaki Salman Yücel'e yapılan muayene ve tetkikler sonucu yemek borusu kanseri teşhisi konuldu. Aynı zamanda KOAH hastası olan ve bu nedenle açık ameliyat olması tehlikeli görülen Salman'ın durumu Cerrahi Onkoloji Polikliniği'nde değerlendirildi. Hastanın sadece kapalı ameliyat yapılması durumunda yaşam şansı olabileceğine karar verildi.

Bunun üzerine operasyon kapalı (laparoskopik-torakoskopik) yöntem ile gerçekleştirdi. Yemek borusu alınan ve yerine midesinden alınan parça ile yemek borusu yapılan 70 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı ve Medikal Direktörü Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, “70 yaşındaki hastamız bize yutkunma ve kilo kaybı şikayeti ile başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu hastamıza yemek borusu kanseri teşhisi konuldu. Aynı zamanda KOAH hastası olması nedeniyle açık ameliyat çok tehlikeli idi. Bu nedenle hastanın kapalı (laparoskopik-torakoskopik) ameliyat ile yemek borusu alındı ve mideden yeni yemek borusu yapıldı. Açık ameliyat olsaydı, hastanın karın ve göğüs boşluğunun açılması gerekirdi. Ancak bu durumda hastayı solunum yetmezliğinden kaybedebilirdik. Kapalı yöntemde hastanın sadece boynunda küçük bir kesisi oldu. Hastamız çok şükür sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Bu ameliyat şehrimizde ve bölgemizde ilk kez yapıldı. Hastanemizde her türlü kanser ameliyatını kapalı yöntem ile yapar hale gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak bölgenin Onkolojik Cerrahi Merkezi olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Salman Yücel,” Hastalığımı öğrendikten sonra çok üzüldüm. Gaziantep'te gittiğim hastaneler bu ameliyatın yapılamayacağını söylediler. Adana'ya da gittim, ancak orada da çözüm olamadılar. Allah yoluma hocamızı çıkardı. Son çare olarak başvurduğum Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde ameliyatımın yapılabileceğini söylediler. Yapılan ameliyat sonrası adeta yeniden doğdum kavuştum. Her geçen gün daha iyi oluyorum. Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ve ekibine sonsuz teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Erken teşhis önemli”

Hastalıkta erken teşhisin önemine dikkat çeken Doç.Dr.Yağcı, “Hasta İlk aylarda katı gıda yutmakta güçlük çeker, daha sonra sulu gıda yutamaz.Su dahi içemez hale gelen hasta son olarak tükürüğünü dahi yutamaz. Bu arada hızla kilo kaybetmeye başlarlar. En sonunda beslenemediği için kişi yaşamını yitirir. Hastalar, hastalığın ilk 3-6 aylık dönemi içerisinde doktora başvurursa kemoterapiye gerek olmadan ameliyatla midesi yemek borusu olarak kullanılabilir” diye konuştu.