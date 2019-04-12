Anka'da obezite cerrahisi ile sağlıklı yaşama ilk adım

Yıllarca kilo sorunu yaşayan ve yaptığı diyetlere rağmen kilo veremeyen 27 yaşındaki Mustafa Emenci, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde gerçekleştirilen obezite cerrahisi ile sağlıklı bir yaşama kavuşmak için ilk adımı attı.

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obeziteden artık tek bir ameliyatla kurtulmak mümkün. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde gerçekleştirilen obezite cerrahisi ile hastalar hem kilolarına hem de obeziteye bağlı sağlık sorunlarına veda ediyor. Gaziantep'te yaşayan 27 yaşındaki Mustafa Emenci, çocukluğundan bu yana aşırı kiloları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyordu. 200 kilo ağırlığa ulaşan ve yaptığı diyetlere rağmen kilo veremeyen Emenci, sorununa çözüm bulmak için arayışa girdi. İnternetten yaptığı araştırmalar sonrasında Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı obezite ameliyatlarını gören Emenci, vakit kaybetmeden hastaneye başvurdu. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde metabolik cerrahi ekibi tarafından yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ameliyat olabileceğini öğrenen Emenci'ye, Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından laparoskopik olarak tüp mide (Sleeve Gastrektomi) ameliyatı yapıldı. Başarılı operasyon sonrası hem sağlığına hem de ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Mustafa Emenci,” Çocukluğumdan bu yana kiloluyum.7 kardeşiz, içlerinde sadece ben kiloluyum. Kilo vermek için çok uğraştım. Diyet ve spor yapmama rağmen kilo veremedim. Şoförlük yaptığım için günümün büyük kısmı direksiyon başında geçiyordu ve yemek yiyip, hareket etmeye fırsatım olmuyordu. Bu nedenle kilo almaya devam ettim. Kilolarım yüzünden büyük sıkıntı yaşamaya başladım. Hareket etmekte ve nefes almakta güçlük çekiyordum. Diyetisyene gitmek de fayda etmedi. Diyabet olma riskim vardı. Bu nedenle ameliyat olmaya karar verdim. Yaptığım araştırmalar sonucu Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde bu operasyonda başarılı sonuçları olduğunu gördüm. Bu nedenle kendimi bu ekibe emanet ettim. Doktoruma ve hastane ekibine bana karşı göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim. Ameliyatın ardından bir kase çorbayı bile zor içiyorum. Çok kısa sürede fazla kilolarımdan kurtulacağım ve sağlığıma kavuşacağım için mutluyum”dedi.

Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ise, operasyon ile ilgili bilgi vererek, “Hastamız bize başvurduğunda 200 kiloydu. Fazla kilo şikayetinin yanı sıra kiloya bağlı sağlık sorunları vardı. Uzun zamandır diyet yapmasına rağmen kilo veremeyen hastamıza gerekli tetkiklerin ardından tüp mide ameliyatı yapmaya karar verdik. Vücut Kitle İndeksi yüksek olan hastamıza cerrahi işlemi laparoskopik yani kapalı yöntemle uyguladık. Hastamız ameliyatla kilolarına veda ederken, obeziteye bağlı ortaya çıkan veya çıkacak olan hastalıklardan da kurtulacak, daha sağlıklı bir yaşam sürecek. Hastamızı 3 gün sonra taburcu ettikten sonra da onunla iletişim halinde olup, doktor ve diyetisyenlerimizle sürekli durumunu takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Obezitenin ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yağcı, "Obezite nefes alma, yürüme gibi en basit fiziksel fonksiyonları bile etkilemektedir. Bu nedenle vücut kitle endeksi 40 ve üzerinde bulunan, diyet yapmasına rağmen fazla kilolarından kurtulamayanlar için cerrahi yöntemleri tercih ediyoruz. Çünkü obezite diyabet, kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon, karaciğerde yağlanma, eklem problemleri, uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor" diye konuştu.