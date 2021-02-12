ANKA'da sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde 14 Ocak'ta ilk doz aşısı yapılan sağlık çalışanları, 28 gün sonra ikinci doz aşılarını da olmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde, 14 Ocak'ta ilk doz aşısı yapılan sağlık çalışanlarına 28 gün geçmesinin ardından 2. doz aşılama da yapılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde başlanan aşılama çalışmalarında doktorlar ve sağlık çalışanları özel hazırlanmış aşı odalarına giderek ikinci doz aşılarını oldu. İlk dozun ardından herhangi bir yan etki ile karşılaşmadıklarını dile getiren sağlık çalışanları vatandaşların aşı olmaktan korkmaması gerektiğini söyleyerek, “Aşılama ve tedbirlerle salgının üstesinden geleceğiz" dedi. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, Sağlık Bakanlığı'nın planlaması ile birlikte 14 Ocak'ta 1. doz aşılarını yaptığımız sağlık çalışanlarımıza 28 günün ardından 2. doz aşılarını da uygulamaya başladık. Sırası gelen vatandaşlarımızın zamanında aşılarını yaptırmaları koronavirüsle mücadelede oldukça önemli. Hastanemizde 10 özel aşı uygulama odası oluşturduk. Aşı uygulamalarını belirlenen kriterler dahilinde bu odalarda yapıyoruz. Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir kişi alıyoruz. Aşı odaları, hastaların birbiriyle temas etmeyecek şekilde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. Aşı öncesi aşılanacak kişinin 18 yaş ve üzerinde olması, herhangi bir hastalıklarının bulunup bulunmadığı, alerjik durumlarının olup olmadığı sorgulanacak. Aşı olmasına engel bir durum bulunmadığı tespit edilen kişiler aşılanacak. Aşılananların olası bir yan etkiye karşı acil müdahalede bulunmak üzere bir süre hastanede bekleteceğiz. Acil durumda müdahale edilmesi için hastanemizde her türlü teçhizat ve ilacımız hazır bulundurulmakta. Aşı Covid19 ile mücadelenin önemli basamaklarından birisi. Bu nedenle herkesin gönül rahatlığı ile aşı olmasını öneriyorum" diye konuştu.