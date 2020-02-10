ANKA'da sigarayı bırakma günü etkinliği

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne özel etkinlik düzenledi. Hastane lobisinde gerçekleştirilen etkinlikte sigaranın sağlığa zararları konusunda farkındalık oluşturuldu.

İnsanların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla sağlık alanında koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilite edici hizmetler sunan Özel Gaziantep Anka Hastanesi, 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Hastane lobisinde gerçekleştirilen etkinlikte hasta ve hasta yakınları sigaranın zararları konusunda bilgilendirdi.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ'ın da katıldığı etkinlikte, standı ziyaret edenlere ücretsiz Solunum Fonksiyon Testi (SFT) ölçümü yapıldı. Sigara içenlere uygulanan solunum fonksiyon testinde riskli sonuç görülenler, uzman hekime başvurmaları konusunda uyarıldı. Her yıl milyonlarca insanın sigara nedeniyle ciddi sağlık problemleri yaşadığına hatta birçoğunun hayatını kaybettiğine dikkat çeken Gaziantep Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İkidağ, sigarayı bırakmanın zor gibi görünse de olanaksız olmadığına dikkat çekti.

Dr. İkidağ, "Sigarayı bırakmak için en önemli kural kararlı olmaktır. Kararlı olmak bu eksiklik duygusunun üstesinden gelmek konusunda en önemli şeydir. Diğer yandan sigarayı bıraktıktan sonra bir tane bile içmemek önemlidir. Çünkü sigarayı bıraktıktan sonra ara ara içenlerin bir süre sonra sigaraya yeniden başladığı gözlenmiştir. Sigarayı bırakmaya çalıştığınız dönemde diğer bağımlıların bu çabanızı engellemesine izin vermeyin. Sigara içme isteği zaman zaman sizi zorlayabilir. Bu istek genelde 3-5 dakika kadar sürer. Bu kısa süreyi meyve ya da çiğ yenebilen sebze atıştırarak geçirmeye çalışın. Yaklaşık 10 kez derin nefes alıp verme egzersizi uygulayın, basit egzersiz hareketleri yapın" diye konuştu.

Dr.İkidağ, sigaranın sadece sigarayı içen değil, sigara dumanını soluyan kişilere de ciddi zararlar verdiğine dikkat çekti.