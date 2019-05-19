Anka'dan 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, İstiklal mücadelesinin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirti.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919' da Samsun'a çıkışıyla başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla taçlanan istiklal mücadelemizin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için yakılan meşale, millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutla geleceğe bakmamızı sağlayan tarihi bir adımdır. Cumhuriyetimizin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'ta Ulu önder Atatürk, Samsun'a ayak basarak kurtuluşun yolunu açtı. Milli mücadelenin resmen başlatıldığı bu tarih, vatan ve bayrak sevgisi ile özgür yaşama kararlılığı bulunan bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya gösterdi. Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar uzanan bu süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek oldu. Atatürk'ün, bugünü gençlere armağan etmesi, gençlere olan inancını ve güvenini göstermektedir. Bizim de gençlerimizin, tarihimizden aldıkları ilhamla, sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek çağdaş değerlerden asla ödün vermeden yarınlarımıza umut olacağına inancımız tamdır.

Başta gençlerimiz olmak üzere, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan savunmasında şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" ifadelerini kullandı.