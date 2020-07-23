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ANKA'dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ve basında sansürün kaldırılışının 112.

yıl dönümüne ilişkin bir kutlama mesajı yayımladı.


Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ve basında sansürün kaldırılışının yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı. Basında sansürün kaldırılması ve ifade hürriyetinin sağlanmasının, basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu dile getiren Sofuoğlu, “Basın ve ifade özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevi üstlenmektedir. Gecesini gündüzüne katarak, ailesinden çocuğundan feragat edip, gerektiğinde kendi yaşamlarını tehlikeye atarak kamuoyuna doğru, tarafsız, ilkeli haber vermek için büyük bir özveri ile çalışan basın mensuplarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün, “Basın, Milletin Müşterek Sesidir” sözleri, basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği görevi en iyi şekilde açıklamaktadır. Ülkemizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında basın mensupları büyük katkı sağlamaktadır. Basının özgür olmadığı bir ülkede demokratik bir düzenden, insan haklarından ve sosyal gelişmişlikten söz edilemez. Bu düşüncelerle, 24 Temmuz Basın Bayramını ve Basında Sansürün Kaldırılışının yıldönümünü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyorum” dedi.

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