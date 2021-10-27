ANKA'dan 29 Ekim kutlaması

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesaj yayımladı.

Sofuoğlu, kutlama mesajında, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nin aydınlanmanın ve demokrasinin yolunu açan değerlere sahip çıkılması gerekliliğini her geçen gün daha fazla idrak ettiğini belirterek, "Cumhuriyetin ilanı şanlı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Gücünü ve kaynağını halkın hür iradesinden alan Cumhuriyetimizin 98. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk toplumunun, eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile zafere ulaştığı İstiklal Harbi, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde ne kadar kararlı olduğunun ve vatan topraklarının bölünemeyeceğinin tarihi bir ispatıdır.Millet olarak tarih boyunca yaşadığımız tüm zorlukların üstesinden gelirken, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, aydınlanmanın ve demokrasinin yolunu açan değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini her geçen gün daha fazla idrak ediyoruz. Bize, Cumhuriyetimizi armağan eden Atatürk'e ve aziz Şehitlerimize olan görevimizi yerine getirebilmemiz, onların emaneti olan Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla mümkün olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde daha nice yıl dönümleri yaşayacağımıza inanıyorum. Türk Milleti'nin çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasını sağlayan Cumhuriyetimizin, 98. yıldönümünü kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.