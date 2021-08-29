Anka'dan 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 30 Ağustos'un her türlü yoksulluğa ve imkansızlıklara rağmen, milletimizin ordusuyla birlikte, adını dünya tarihine onurla yazdırdığı bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılını kutladı.

Sofuoğlu, kutlama mesajında, “Her yıl aynı heyecan ile kutladığımız 30 Ağustos bir zafer olmasının yanı sıra, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünün de en önemli göstergesidir. Türk milleti, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyenlere karşı tüm imkânsızlıklara rağmen canı pahasına mücadele edip, bağımsız ve şerefli bir şekilde yaşayacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. “Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde cepheye koşan, kahramanlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bugün bu topraklarda rahat ve özgürce yaşayabiliyorsak onların sayesindedir. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen güçler her zaman olacaktır. Bizim en önemli görevimiz aynı değerleri, aynı bilinci ve duyguları gelecek nesillere aktararak aynı mücadele ruhunu onlara da vermek olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm ülkelere örnek teşkil eden yüreğimizin coşkuyla çarptığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızı canları pahasına sağlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.