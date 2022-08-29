Anka'dan 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, yayımladığı mesaj ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Ali İhsan Sofuoğlu mesajında büyük zaferin 100'üncü yılını kutlamanın gururunu yaşadığını belirterek, ''30 Ağustos, Türk Ulusunun Mustafa Kemal önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesi, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Ulus olarak ortak hedefimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine, ilkelerine sonsuza kadar sahip çıkmak, çağdaş, laik ve demokratik Cumhuriyeti her zaman korumaktır. Ulu Önderin ilke ve devrimleri yolumuzu her zaman aydınlatacak, bizlere güç verecektir. 30 Ağustos, Türk milletinin, ölüm kalım mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı önemli bir gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 30 Ağustos Zaferi ile milli egemenliğe dayalı demokratik bir yönetim ve bağımsız bir devlet olma yolunda çok büyük başarı elde edilmiştir. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün savaş planı, Türk ulusunun inancıyla birleşerek büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu zafer sonucunda vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmakla kalmamış, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlüğü tüm dünyaya ilan edilmiştir. Tarih boyunca bağımsızlık ve özgürlüğünden ödün vermeyen, esareti kabul etmeyen, ilke ve değerlerinden asla vazgeçmeyen ulusumuz bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza dek korunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük zaferi bizlere armağan eden; İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu kutsal topraklar için canlarından vazgeçen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz Türk Milletinin milli birlik ve beraberlik ruhu ile özgürlük ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek sönmemek üzere yaktığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun'' ifadelerini kullandı.