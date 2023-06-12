ANKA'dan çalışanlarına moral etkinliği

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, düzenlediği piknik organizasyonu ile çalışanlarını bir araya getirerek hem kaynaşmalarına, hem de güzel vakit geçirerek moral depolamalarına imkan sağladı. Piknik, Gaziantep Dülükbaba Tabiat Parkı'nda ANKA Hastanesi Genel Müdür Dr. Av. Cengiz, Bayram, Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer, Başhemşire Ayşe Koç ve Kalite Direktörü Funda Vural'ın katılımı ile gerçekleşti. Pikniğe aileleri ile birlikte katılan çalışanlar doğayla iç içe bir ortamda keyifli bir gün geçirdi. ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, "Hastane çalışanlarımızın moral ve motivasyonu bizler için çok önemli. Bu etkinliği düzenleyerek çalışanlarımızın kaynaşmasını sağlayıp motivasyonlarını arttırmak istedik. Bu tür organizasyonlarla, bu tür etkinliklerle ekip ruhunu başarıyla sürdüreceğimize inanıyoruz” dedi.

Birbirleriyle sohbet etme imkanı bulan ve haftanın yorgunluğunu doğa ile iç içe bir ortamda geçirerek atan çalışanlar, bu güzel etkinliği düzenleyen hastane yönetimine teşekkür etti.