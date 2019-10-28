ANKA'dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Av. Cengiz Bayram, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Av. Cengiz Bayram, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda büyük fedakarlıklarla kurulan, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan Cumhuriyet'i sonsuza dek yaşatmanın herkesin en önemli sorumluluğu olduğunu belirtti.

Av. Cengiz Bayram, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, “96 yıldır milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi olan Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin ortaya çıkardığı bir eserdir. En zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan ve bağımsızlığından asla taviz vermeyen milletimiz destan yazmış ve neticesinde Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Aklın ve bilimin öncülüğünü kabul eden, insan hak ve özgürlüklerinin en üst seviyede korunduğu, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışını benimseyen bir rejimi ifade eden Cumhuriyet, tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir. Bu milletin canı pahasına, büyük fedakarlıklarla kurduğu, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyet'i sonsuza dek yaşatmak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Çünkü Cumhuriyet, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır. Bugün özellikle sınırlarımızda yaşanan bölücü ve yıkıcı tehdit ve tehlikelere karşı tek vücut olarak Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında birlik olmamız gerekmektedir. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimize bağımsızlığı armağan eden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum" ifadelerini kullandı.