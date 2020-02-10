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Anka'dan Gaziantep Polisgücü'ne tam destek

Anka Hastanesi, sağlık ve genel sponsoru olduğu Gaziantep Polisgücü Hokey Takımlarını Alanya’da devam eden THF Salon Hokeyi Türkiye Süper Ligi karşılaşmalarında da yalnız bırakmadı.

Anka Hastanesi, sağlık ve genel sponsoru olduğu Gaziantep Polisgücü Hokey Takımlarını Alanya'da devam eden THF Salon Hokeyi Türkiye Süper Ligi karşılaşmalarında da yalnız bırakmadı. Şampiyon sporcularla yakından ilgilenen Anka Hastanesi Genel Koordinatörü Yaşar Agdağ kadın ve erkek takımlarının kazandığı iki süper lig şampiyonluğunun Gaziantep adına onur verici olduğunu ifade etti.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi, sağlık alanındaki başarılarının yanında sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkat çekiyor. Bu kapsamda hokey sporuna da büyük destek veren Gaziantep Anka Hastanesi, her yıl Türkiye ve Avrupa kupalarında şampiyonlukla dönen Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünü Alanya'da devam eden Türkiye Süper Ligi karşılaşmalarında da yalnız bırakmayarak destek oldu. Şampiyonada sporcularla yakından ilgilenen Anka Hastanesi Genel Koordinatörü Yaşar Agdağ, takımların şampiyonluk sevincine de ortak oldu.


"Türkiye Süper Ligi'nden iki kupa Gaziantep'e yakıştı"


Anka Hastanesi Genel Koordinatörü Yaşar Agdağ Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden maçları izleyerek, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün kadın ve erkek takımlarına destek verdi. Yaşar Agdağ, Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı'nın başarıları ile gurur duyduklarını belirterek, "Polisgücü Spor Kulübü, hokey alanında gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında başarıları ile sadece Gaziantep'in değil Türkiye'nin gururu haline geldi. Anka Hastanesi olarak böylesine başarılı bir takıma sponsor olmaktan dolayı mutluyuz. Bunlar bizim çocuklarımız ve başarıları için elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz. Gaziantep'e kadın ve erkek süper liglerinde Türkiye şampiyonluğu kazandıran sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor önümüzdeki günlerde Alanya ve Litvanya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy Şampiyonası'nda da her iki takımımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

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