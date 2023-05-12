ANKA'dan hemşirelere teşekkür

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde, 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlandı. Hemşirelerin insan yaşamına dokunduğu ve hayata değer kattığı her yerde olduğunu dile getiren Anka Hastanesi Hemşire Hizmetleri Koordinatörü Ayşe Koç, hastanede görevli hemşirelere teşekkür etti.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde, 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlandı. Hastane Hemşire Hizmetleri Koordinatörü Ayşe Koç, büyük özveri ve azimle çalışan hemşirelere tek tek teşekkür ederek, onlara çiçek takdim etti. Hemşirelerin sadece sağlık kurumlarında değil, insan yaşamına dokunduğu ve hayata değer kattığı her yerde olduğunu dile getiren Hemşire Hizmetleri Koordinatörü Ayşe Koç, ”Hemşireler bireyin sağlığının korunmasında, hasta olduğunda iyileştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Hemşirelerimiz, insanların yaşadıkları evden işyerlerine, okullardan hastanelere kadar sağlık hizmetinin sunulduğu tüm alanlarda büyük özveri ile mesleklerini icra etmektedir. İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, içinde bulunduğumuz zorlu süreçte, sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan çok değerli meslektaşlarımın Hemşireler Günü'nü kutluyorum.” dedi Hastanede görev yapan hemşireler ise hatırlanmanın çok güzel olduğunu ifade ederek, hastane yönetimine duyarlılıkları için teşekkür etti.