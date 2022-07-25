Anka'dan korona virüse karşı tedbir çağrısı

Milyonlarca insanın ölümüne neden olan Covid-19'un son haftalarda hem dünyanın farklı noktalarında hem de Türkiye'de artışa geçtiğine dikkat çeken Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, hastalığı küçümsemeyip tedbir almak gerektiğini söyledi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, son dönemde korona virüs vaka sayılarında yaşanan artışa dikkat çekerek, virüsün artık daha hızlı bulaştığına dikkat çekerek, tedbiri elden bırakmamak gerektiği konusunda uyardı.

Dr. Karakan, “Covid-19 solunum yollarında enfeksiyon yapan bir virüstür. Bulaşması da solunum yolları ile olur. Özellikle Omicron BA4 ve BA5 daha hızlı bulaşıyor. Korona virüs, hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla ve damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesi sonucu vücudumuza mukozalarla girer. Bu virüs vücudumuza girdiğinde ilk olarak üst solunum yollarını tutar. Bağışıklık sisteminin vereceği cevaba göre akciğerlere kadar inebilir. En çok gördüğümüz belirtisi yüksek ateş, öksürük, şiddetli bir boğaz ağrısı, kas ağrısı daha sonra da nefes darlığıdır. Eğer yüksek ateşiniz, boğaz ağrınız varsa ve öksürüyorsanız durumu ciddiye almanız gerekir. Bu, diğer gribal enfeksiyon ya da mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonları ile çok benzeyen bulgular olmakla birlikte korona virüs belirtileri de olabilmektedir. Bu nedenle bu bulgular varsa ihmal etmemeli ve bir maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Unutulmamalı ki, ek hastalıkları olanlarda yatış oranı her zaman daha fazla oluyor” dedi.

Bayramda insanların çok yakın oluşunun vaka sayılarını arttırdığını dile getiren Dr. Karakan, korona virüsle mücadele çerçevesinde hastalığı önleyici tedbirlere uymanın hayati önem taşıdığını söyledi. Dr. Karakan, “Sağlıklı yaşamak için tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Kalabalık ortamlara çok girilmemesini tavsiye ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kimlerin virüs taşıdığını bilemeyiz. Herkes kendisindeki rahatsızlığı hafif bir üst solunum yolu hastalığı zannedebilir. Fakat o, virüsü taşıyor ve yayıyor olabilir. En çok bulaşma kalabalık özellikle kapalı ve havalandırılmayan ortamlarda olmaktadır. Bu nedenle kalabalık ve kapalı ortamlara girilmemesini öneriyoruz. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabun ile yıkanmalıdır. Sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmeye de özen gösterilmelidir” diye konuştu.

Korona virüs aşısı yaptırmak isteyenler için hatırlatma dozu randevularının da açıldığını ifade eden Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Karakan, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenlerin e-nabız sistemi üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini belirtti.