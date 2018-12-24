Anka'dan Kurtuluş Günü kutlaması

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, "Antep halkının hiçbir yerden destek almadan, şehri düşman işgalinden kurtararak kazandığı zaferin 97.yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bugün, Antep savunmasında kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk demeden düşmana karşı verilen mücadelenin sonucunda kazanılan destansı zaferin 97. yılının gururunu yaşıyoruz. Açlık ve yokluğa rağmen işgal güçlerine karşı 6 bin 317 şehit verme pahasına vatanını teslim etmeyen Antep halkı, bu direnişiyle tüm ülkeye örnek olmuştur. Ecdadımızın kurtuluş savaşında vermiş olduğu mücadele Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de, "Ben Antepliler'in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil, Türkiye'yi de kurtardılar" sözleriyle takdir edilmiştir. Tüm olumsuzluklara rağmen 11 ay boyunca bu bayrak altında özgürce yaşayabilmemiz için kendi hayatlarını hiç düşünmeden feda eden atalarımıza çok şey borçluyuz. Bizlere emanet edilen bu mirasın gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması hepimizin en önemli görevidir. Gaziantepli olmanın verdiği gururla tüm hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutluyor, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden bütün kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.