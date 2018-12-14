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Anka'dan Miniklere Doğru Beslenme Önerileri

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak tarafından Minik Kalpler Anaokulu öğrencilerine sağlıklı beslenme konusunda eğitim verildi.


Minik öğrencilere beslenmenin önemini anlatan Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, sağlıklı ve sağlıksız gıdaları örneklerle açıkladı. Çocuklar için en önemli öğünün kahvaltı olduğunu vurgulayan Diyetisyen Boztoprak, sağlıklı besinlerden yeterli miktarlarda ve dengeli biçimde tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Güne kahvaltı ile başlamanın okul başarısının artmasında son derece önemli olduğunu da söyleyen Diyetisyen Boztoprak, çocuklara iyi beslenmedikleri takdirde birçok hastalığa yakalanabilecekleri uyarısında bulundu. Bu eğitim ile hangi besinleri tüketmeleri gerektiğini eğlenerek öğrenen çocuklar, merak ettiklerini de sorma fırsatı buldu. Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin özellikle çocuklar için gerekli olduğunu dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, "Çocukluk döneminde oluşan beslenme düzeni tüm yaşamı etkileyeceği için anne ve babalar bu konuda dikkatli olmalı ve çocuklarına sağlıklı beslenme konusunda örnek olmalılar. Biz, Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak sağlıklı toplumlar yetişmesine önem veriyoruz. Bu nedenle bu gibi fayda sağlayan aktivitelere farklı okullarda da devam edeceğiz" dedi.

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