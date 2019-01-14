Anka'dan nefes kesen yangın tatbikatı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde, Hastane Acil Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı heyecanlı anlara sahne oldu.

Tatbikat kapsamında hastanede çıkan yangın nedeniyle yangın alarmı devreye alınarak hastane yangın prosedürü uygulanmaya başlandı. Yangın sireninin duyulması ile birlikte yangın söndürme, arama kurtarma ve ilk yardım ekibinde görevli olan hastane çalışanları tarafından güvenlik birimlerine bilgi verildi. Yapılan ihbar ile yangına müdahale timi 1 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine ulaştı. Bir yandan yangın söndürülmeye çalışılırken, bir yandan hastane çalışanları tarafından yoğun bakım ve servislerde yatan hastalar tahliye edilerek güvenli bölgeye taşındı. Kurtarma çalışmaları sırasında hastane koridorlarında hareketli dakikalar yaşandı.

Hastane bahçesine çıkarılan bazı hastaların tedavileri burada kurulan birimlerde yapılırken sedyeye alınan durumu ağır olan hastalar ise ambulansla başka hastanelere nakledildi.

Panik oluşmaması için tatbikat öncesi ve sırasında hastanede bulunanlar, yapılan anonslarla bilgilendirildi.

Gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılan tatbikat sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Tatbikatı ile ilgili bilgi veren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Başhekimi Fırat Dalgıçer, olası bir yangına karşı hastanede bütün teknik önlemlerin alındığını, yine de çalışanların düzenli aralıklarla eğitildiğini ve tatbikatlarla deneyim kazandırıldığını dile getirdi. Dalgıçer, ”Tatbikat ile hasta ve personel tahliyesi, kurtarma işlemlerinin nasıl yapılacağı, tüm ekip ve personelin hareket kabiliyetinin ölçülmesi ile bilgi ve bilinçlerinin artırılması, eksikliklerin giderilmesi, hastaneyi normal işleyişine döndürmek amaçlandı. Çok verimli bir tatbikat oldu. Tüm olumsuzluklara önceden hazır olabilmek amacıyla bu tür eğitim ve tatbikatlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.