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ANKA'dan şampiyon hokeycilere tebrik

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Alanya’da gerçekleştirilen 2020-2021 Sezonu Kadınlar Salon Süper Liginde güçlü rakiplerini yenerek namağlup unvanla şampiyon olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı teknik heyet ve sporcularını tebrik etti.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Alanya'da gerçekleştirilen 2020-2021 Sezonu Kadınlar Salon Süper Liginde güçlü rakiplerini yenerek namağlup unvanla şampiyon olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı teknik heyet ve sporcularını tebrik etti.


Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen 2020 - 2021 Sezonu Kadınlar Salon Süper Ligi oynanan final maçıyla sona erdi. Final maçında Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı rakibi Bolu Alanya Stars Bobes Kadın Hokey takımı karşısında 7-3'lük bir skorla maçı kazanarak şampiyonluk kupasına namağlup unvanla uzanmayı başardı.


Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün sağlık sponsorluğunu üstlenen ANKA Hastanesi'nin Yönetim kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, şampiyonluk kupasını kucaklayarak, zaferini ilan eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı'nı tebrik etti.


Anka Hastanesi olarak sporculara desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Sofuoğlu, “Polis Gücü Kadın Hokey Takımı'nın aldığı başarılar bizleri gururlandırıyor. Her maça büyük bir disiplin ve özveri ile hazırlanan ve rakipleri karşısında sıkı mücadele ederek, büyük başarılara imza atan böylesine güçlü bir takımın sağlık sponsoru olmaktan dolayı çok mutluyuz. Son olarak Kadınlar Salon Süper Ligi final maçında zorlu rakibini iyi bir skorla yenen ve şampiyonluk kupasını kucaklayıp zaferini ilan eden takım oyuncularını ve takımımızın Başkanı Mehmet Kaplan'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Biz, Gaziantep ANKA Hastanesi olarak sporcularımıza destek olmayı sürdüreceğiz“ diye konuştu.

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