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ANKA'dan Sof Cerit Obaları'na indirimli sağlık hizmeti

Gaziantep Özel Anka Hastanesi kurumlar ile işbirliği yapmaya devam ediyor.


Sof Cerit Obaları Kültür-Eğitim Dayanışma Derneği üyelerinin sağlık hizmeti ihtiyaçlarında Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nden indirimli faydalanabilmesi için sağlık hizmeti protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında derneğe kayıtlı üyeler ve onların birinci derece akrabaları Anka Hastanesi'nin sağlık hizmetinden indirimli yararlanabilecek.


Sof Cerit Obaları Kültür Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Memik Aktaş, Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa Köroğlu ve Abdullah Yeşilbağ ile Gaziantep Özel Anka Hastanesi Pazarlama Sorumlusu Bahadır Abacı tarafından imzalanan protokol ile kayıtlı üyeler ile onların eş, çocuk, anne ve babaları sağlık hizmetinden indirimli olarak yararlanabilecekler.


İmza protokolünün ardından konuşan Sof Cerit Obaları Kültür Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Memik Aktaş, “Sadece bu bölgedeki değil, yurtdışındaki hastaların da tercih ettiği, teknolojik alt yapısı ve uzman hekim kadrosuyla sağlık ihtiyaçlarının tümüne en iyi şekilde cevap veren böyle bir hastane ile anlaşma yapmanın mutluluğu içindeyiz. Bu sağlık protokolü ile üyelerimize sağlık alanında güzel bir alternatif sunmuş bulunuyoruz. Umarız, bu anlaşma hayırlara vesile olur. Gaziantep Özel Anka Hastanesi yönetimine çok teşekkür ederiz" dedi


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Pazarlama Sorumlusu Bahadır Abacı ise, "Bugüne kadar imzaladığımız sağlık anlaşmalarına bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. Kaliteli sağlık hizmetinden herkesin yararlanabilmesi amacıyla sağlık anlaşmaları çerçevesinde hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu

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