ANKA'nın adını kullanan art niyetli kişilere dikkat

Cengiz Bayram, ANKA Hastanesi adını kullanarak hastalardan Covid-19 testi numunesi alma ve evde sağlık hizmetleri verme gibi gerekçelerle arayan dolandırıcılara karşı insanları uyardı

Cengiz Bayram, pandemi dönemini fırsata çeviren art niyetli kişilere karşı insanları uyardı. Son zamanlarda Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nin adını kullanarak Covid-19 testi numunesi alan ve ‘Evde Sağlık Hizmeti' vermeye çalışan bir takım art niyetli kişilerin varlığından üzülerek haberdar olduklarını belirten Dr. Bayram,” Hastalarımız Covid-19 testi yaptırmak ya da ‘Evde Sağlık Hizmeti' almak için mutlaka hastanemiz ile iletişim kursun. Son günlerde hastanemizin adını kullanan ve insanlara sağlık hizmeti vereceğini söyleyen bazı art niyetli kişilerin varlığından yapılan ihbarlar sonucu haberimiz oldu. İnsanları kandıran bu şahıslar ile ilgili kurum olarak gerekli yasal işlemleri başlattık. Hastalarımız bu konuda mağdur olmamak için kurumumuz telefonları olan 0 (342) 329 27 27 , 0 (342) 329 15 00 -01, 0 (342) 329 27 31 -36, 0 (533) 155 76 30 numaralı hatlar dışından gelen çağrılara lütfen itibar etmesin. Kendilerini kandırmaya çalışan böyle art niyetli kişiler içinse her türlü ihbar için 0(342) 329 27 27 numaralı telefonumuzu arasın” ifadelerini kullandı.

Cengiz Bayram, tedavisini evde, iş yerinde ya da dilediği yerde sürdürmek isteyen hastalar, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireyler, fiziksel engelliler, doğum öncesi ve sonrası destek talep eden anneler ve benzeri durumlarda olan kişiler ANKA Hastanesi'nden doktor, hemşire, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, diyetisyen, tıbbi cihaz kullanımı, laboratuvar tetkiklerine kadar istediği tüm sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşabildiğini belirtti. Dr. Bayram, “Hastanemiz, Evde Sağlık Hizmetleri ile mesleki uzmanlık, beceri ve en son tıbbi teknolojiyi yüksek etik değerlerle birleştirerek hastalara dilediği yerde ihtiyaç duyduğu tüm branşlarda muayene ve hasta takibi hizmeti sunmaktadır. Yani, yaşlılık ya da kronik bir hastalığa bağlı olarak sağlık kurumuna gidemeyen, hastane ve laboratuvar risklerine maruz kalmak istemeyen hastaların bulundukları ortamda sağlık hizmetini almasını sağlıyoruz. Kişiye özel tedavi ve bakım planı oluşturuyor ve teşhisten iyileşmeye kadar geçen süreçte hastalarımıza kesintisiz, kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Hekimlerimiz ihtiyaç duyulması halinde alanlarıyla ilgili teşhis ve tedavileri düzenliyor, ev ortamında yapılabilecek olan tıbbi testleri ve girişimleri uyguluyor, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar konusunda kontrol ve takipleri yapıyor. Diğer yandan hemşirelerimiz evde enjeksiyon, evde ilaç uygulama, sonda takılması, örnek alma (kan, tükürük, idrar, gaita) pansuman, uzun süre yatarak tedavi edilenlerde görülen yatak yarası bakımı, evde serum uygulaması, evde aşı uygulaması, yara bakımı, lavman uygulaması, sütur alma, damar yolu açma, çıkartma, infüzyon hizmetleri, EGK Çekimi, Port İğnesi Değişimi gibi tüm hemşirelik hizmetlerini veriyor. Fizyoterapistlerimiz ise, fizyoterapi tekniklerini ve egzersiz tedavisi ile hastalarımızı mümkün olan en yüksek seviyede bağımsız yaşama kavuşturmayı hedefliyor. Yeni doğum yapmış anneler için de, evde hemşirelik hizmeti kapsamında anne bakımı ve eğitimi, prematüre bebek bakımı hizmeti, yenidoğan bebek bakımı ve takibi yapıyoruz. Diyetisyenimiz beslenme konusunda destek hizmeti sunarken, donanımlı medikal ekibimiz ile de 7 gün 24 saat ambulans hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca Gaziantep'te, ANKA Hastanesi tarafından başlatılan evde PCR testi uygulaması sokağa çıkma yasağı olan günlerde de devam ediyor. Hastalarımızın bizi aramalarının ardından tam koruyucu donanımlarla evlere giden konusunda uzman personeller kısa süre içerisinde numune alıyor. Test sonuçları ise kişiye en geç 24 saat içerisinde iletiliyor” diye konuştu.