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Anne ve oğlu sobadan sızan gazdan öldü

Gaziantep’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki anne ile 60 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki anne ile 60 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.


Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çıksorut Mahallesi 10. Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Yener'den (60) haber alamayan yakınları, anne Tumey Yener (90) ve oğlu Abdullah Yener'in bulunduğu eve gitti. Camı kırarak içeri giren Tumey Yener'in torunu, anne ve oğlun cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sobadan sızan


karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve oğlun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


5 çocuğu olan 90 yaşındaki Tumey Yener'in mahalledeki evinden ayrılmak istemediği için her hafta bir oğlunun gelip yanında kaldığı öğrenildi. Anne-oğlun cenazelerinin yarın öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

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