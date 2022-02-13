Anneanne, kızı ve torunu son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te dün gece saatlerinde birlikte yaşadıkları evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden anneanne, kızı ve torunu öğle saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından kılınan cenaze namazı sonrası yan yana defnedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi 44 nolu sokakta bulunan bir evde meydana gelmişti. İddiaya göre, evde birlikte yaşayan Behiye Özkan (65) ile kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik'ten (9) yakınları uzun süre haber alamayınca 112 acil çağrı hattına ihbarda bulunmuştu.

Anneanne, kızı ve torunu evde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girmiş ve Behiye Özkan, Selma Özkan ve Yusuf Özçelik'i yerde hareketsiz şekilde yatarken bulmuştu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları muayenede ise Behiye Özkan, Selma Özkan ve Yusuf Özçelik'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Cenazeler ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden anneanne ile kızı ve torununun cansız bedenleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Üç tabut yan yana konuldu cenaze namazında gözyaşları sel oldu

Feci olay sonrası hayatını kaybeden 3 kişi, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. Ölenlerin yakınları, cenaze namazı kılınırken gözyaşı dökerek feryat etti.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.