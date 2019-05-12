Anneler Gününde şehit annesi oldu

Yıllardır oğlunun şehit diyememenin acısını yaşayan Fatma Şahin'e Anneler Gününde oğlunun şehit sayıldığı müjdesi verildi.

Mardin Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında, 26 Şubat 2001'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Uzman Çavuş Yakup Bülbül, bir başka uzman çavuş Ramazan Öncel'in kendisine verdiği Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmayan Çin malı parça tesirli el bombasını oyuncak zannederek Uzman Çavuş Şahin Çetin'e vermiş, spor dönüşü elbiselerini değiştirmek için dolapların yanına gelen Şahin Çetin, oyuncak zannettiği el bombasını kurcalarken patlamıştı. Patlama sırasında 24 yaşındaki Şahin Çetin hayatını kaybederken, 6 uzman çavuş yaralandı.

Ölen uzman çavuşun görmediği kızından tazminat istendi

Patlamadan yaralı olarak kurtulan Ramazan Öncel ve Yakup Bülbül hakkında Diyarbakır 7'inci Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından 'ruhsatsız el bombası bulundurmak ve büyük zararlar veren emre itaatsizlikte ısrar' suçlamalarıyla dava açıldı. Bu dava devam ederken, olayda yine yaralı kurtulan Uzman Çavuş Ramazan Özyön, Askeri İdare Mahkemesi 2'inci Daire Başkanlığı'na başvurarak İçişleri Bakanlığından maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, İçişleri Bakanlığını 88 bin 800 YTL maddi, 5 bin YTL de manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Bakanlık, mahkemenin kararı gereği işleyen faiz ve yargılama gideriyle birlikte Uzman Çavuş Ramazan Özyön'e 18 Haziran 2004'de 164 bin 469 YTL tazminat ödedi. Bakanlığın başvurusu üzerine mahkeme, hak sahibi davacıya yapılan ödeme nedeniyle meydana gelen hazine zararının, olayda hayatını kaybeden ve patlamada kusurlu olduğu belirtilen Şahin Çetin'in mirasçıları olan eşi Neslihan Çetin ve 4 yaşındaki kızı Fatma ile diğer davalılar Ramazan Öncel ve Yakup Bülbül'den kusurları oranında, yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesine karar verdi.

18 yıldır olayın peşini bırakmadı

Oğlunun resmen şehit sayılmamasının acısını yaşayan anne Fatma Şahin, istenilen tazminatla ikinci bir şok daha yaşamıştı. Bunun üzerine harekete geçen aile haberin yansıması üzerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek yardım istedi. Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan girişimlerle önce tazminatın alınması işlemi durduruldu.

En anlamlı Anneler Günü oldu

Yapılan girişimler sonucunda Uzman Çavuş Şahin Çetin, resmen şehit sayılarak, kayıtlar işlendi. Acılı anne Fatma Çetin'e yaklaşık 18 yıl sonra oğlunun hak ettiği makam ve mertebeye kavuştuğu müjdelendi. Büyük sevinç yaşayan acılı anne, oğlunun şehit sayıldığı haberinin kendisi için bugüne kadar verilmiş en güzel ve anlamlı hediye olduğunu belirtti. Haberin ardından sevinç gözyaşlarını tutamayan Fatma Çetin, artık kendisinin bir şehit annesi olduğunu belirtti. Şahin, "Benim evladım görevi esnasında bir kaza sonucunda vefat etti. O dönemde oğlumu şehit saymadılar, şehitlik mertebesine kabul etmediler, evladımın hakkını yediler. Oğlumun mezarına her gittiğimde önünden geçtiğim şehitlik önünde ağlayıp sonra oğlumun mezarında dua ediyordum. Neden benim oğlum da şehitlikte değil diye gözyaşı döküyordum. Allah'ım bu gününe çok şükür, oğlum artık şehit sayıldı. Ben de bir şehit annesiyim, Anneler Gününde verilen en güzel hediye bu oldu. Bu haberin Anneler Günü'ne denk gelmesi, beni çok mutlu etti, çok anlamlı bir gün oldu. Oğlumun mağduriyetinin giderilmesinde, bu müjdenin verilmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimi oldu. Allah razı olsun bu özel günde bana bu müjdeyi verdirdi" diye konuştu.

FETÖ iddiası

Oğlunun şehit sayılması için yıllardır yürüttüğü mücadelede önüne engel olarak çıkanlarının hepsinin FETÖ'den ihraç edildiğini söyleyen acılı anne, "Oğlumu şehit saymayanlar hepsi FETÖ mensubu olmaktan ihraç edilmişler. Bu da bizim için ayrı bir sevinçli haber oldu" diye konuştu.

Mutlu haberi oğluyla paylaştı

Aldığı sevinçli haber üzerine hemen oğlunun mezarına giden acılı anne, oğlu için dualar etti. Yaşadığı sevinci oğlu ile paylaşan anne Fatma Şahin, "Oğlum, artık sen bir şehitsin. Ben de bir şehit annesiyim. Ne mutlu bana. Bu özel günde bu müjdeli haberi almak ayrıca bir mutluluk oldu. 17 yıldır bu günü bekliyordum" diye konuştu.

Öte yandan bir ay içerisinde aileye şehit aylığının bağlanması ve mezarının şehit mezarı haline getirilmesi bekleniyor.