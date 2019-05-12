Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşayan Fatma Erem, Gaziantep'te gerçekleştirilen sezaryen doğum ile Anneler Günü'nde üçüz bebek sevinci yaşadı.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir kontrolünde dünyaya üçüz bebekleri olan Cezmi ve Fatma Erem çifti, bebeklerini Anneler Günü'nde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Bebeklerinin En güzel anneler günü hediyesi olduğunu belirten Erem, bebeklere nasıl bakacaklarını düşünüyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ikamet eden ve 5 yıl önce dünya evine giren Cezmi ve Fatma Erem çifti bir kız çocuklarının ardından Anneler Günü'nde üçüz bebek sahibi olmanın heyecanını yaşadı. Doğum riskli görüldüğü için Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne sevk edilen Fatma Erem burada Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir tarafından gerçekleştirilen sezaryenle üçüzlerini kucağına aldı.

Anneler Günü'nde üçüz bebek sahibi olan 33 yaşındaki Fatma Erem, "Benim için en güzel Anneler Günü hediyesi oldu. Sevincimi anlatmam imkansız. 3 yaşında Gamze adında bir kızımız vardı. Bir de erkek evlat istiyorduk. Allah bize bir değil, üç erkek evlat verdi. Doğumum riskli olduğu için çok korkuyordum. Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde benimle çok iyi ilgilendiler. Zor ve riskli olmasına rağmen çok şükür doktorum doğumumu güzel sonuçlandırdı. Bebeklerim ve benim sağlık durumum iyi. Bu duyguyu bana yaşatan hastane ve doktorum Mustafa Demir'e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yardımseverlerden destek çağrısı

Üçüz evlat sahibi olmanın hem sevincini hem şaşkınlığını yaşayan 33 yaşındaki baba Cezmi Erem ise, "Ailemizde ikiz vardı ama üçüz bebek sahibi olan yoktu. Bu nedenle üçüz bebeğimiz olacağını hiç düşünmedik. Eşimin yapılan ultrason sonucu üçüz bebeklere hamile olduğunu öğrendiğim andan itibaren 4 çocuğa nasıl bakacağımızı düşünüyorum. Çünkü ben bir yıldır işsizim. Ödemelerimizi borç alıp yapıyorum. Üçüzlerin bez, mama ve diğer masraflarını hesap ettiğimde aylık masrafımız 1500 lirayı buluyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Yükümüz ağır. Geçinmekte zorlanıyoruz. Yetkililerden ve hayırseverlerden bu konuda destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Erken doğdukları için bebeklerin kuvöze konulduğunu antalan Yrd. Doç Dr. Mustafa Demir, üçüzlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek, "Anneler Günü'nde bir anneye bu sevinci yaşattığımız için mutluyuz. Bebeklerimizin hepsi erkek. Birisi 1 kilo 700 gram, diğer ikisi 2 kilo 200 gram. Ciddi bir sağlık sorunları yok ancak normal kiloya gelene kadar kuvözde kalacaklar. Hastanemizin tam donanımlı yeni doğan yoğun bakım ünitesinde gözetim altında kalacak olan bebekleri en kısa zamanda annelerinin kucağına vereceğiz" diye konuştu..