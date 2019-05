Anneler gününün vazgeçilmezi çiçekler vitrinlerdeki yerini aldı

Gaziantepli Çiçekçiler, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü'nü heyecanla bekliyor. Sektör temsilcileri bu özel gün nedeniyle satış oranlarının artmasını bekliyor.

Gaziantepli Çiçekçiler, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü'nü heyecanla bekliyor. Sektör temsilcileri bu özel gün nedeniyle satış oranlarının artmasını bekliyor.

1994 yılından beri çiçekçilik sektörünün içinde olan Gaziantep Çiçekçiler Derneği Onursal Başkanı Ender Kandemir her yıl olduğu gibi bu yılda insanların duygularını dile getirebilmenin en doğru yolunun manevi anlamda en yüksek boyutunun çiçek olduğunu söyledi.

Hoşgörünün, karşılıksız emek ve sevginin kaynağının anneler olduğunu vurgulayan Ender Kandemir,” Şahsım ve tüm ekibim adına tüm annelerimizin ve anne adaylarının anneler gününü kutlar sağlık mutluluk ve esenlikler dilerim. Anneler, yılda sadece bir gün değil, her gün sevgi ve saygıya layıktır. Sevgi, şefkat ve merhamet dolu yürekleriyle annelerimiz, yaşamı güzelleştiren, zenginleştiren ve anlamlaştıran fedakarlık simgeleridir. Dünyada anne sevgisinin yerini alabilecek başka bir sevgi yoktur. Karşılıksız emek ve sınırsız sevgiyle çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan annelerin tek beklentileriyse evlatlarının topluma en iyi şekilde hazırlanması, iyi bir mevki elde ederek topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleridir” dedi.

Anneler günü öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Kandemir, “Annelerimizin hakkını hiç bir zaman hiç bir şekilde ödeyemeyiz. Annelere verilen en güzel hediye her zaman çiçek olmuştur. Çiçek en saf duyguların temsilcisi olduğundan akla gelen ilk tercih oluyor. Bir başka hediye alınmış olsa bile yanında bir de çiçekle tamamlamak en makbulüdür. Çiçekçi esnafı olarak her bütçeye, her keseye hitap edebilecek şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Vitrinlerimize çiçek çeşitlerinin neredeyse tamamını koyduk. Her Anneler gününde olduğu gibi bu yılda mevsim buketleri gül menekşe orkide salon bitkileri aranjmanlar ve teraryumlar daha çok tercih ediliyor” diye konuştu.