Anneler işte bebekler kreşte

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in göreve gelmesiyle birlikte hizmete alınan anaokulu, kreş ve gündüz bakım evleriyle, anne olan kadın belediye çalışanları rahatladı. Anneler işleriyle meşgul olurken 03-06 yaş aralığındaki çocukları ise hem değerler eğitimiyle donatılıyor hem de oyunlarla hoşça vakit geçiriyor.

Gönül belediyeciliğinde bir model olan büyükşehir, yoğun iş hayatında yer alan anneleri unutmadı. Annelerin bir yandan bebeğinin beşiğini sallarken diğer taraftan yemeğini yaptığını dillendiren başkan Fatma Şahin, iş dünyasında “Ben de Varım” diyen çalışan annelerin gözünü arkada bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğüne bağlı Merkez Kreş ve Gündüz Bakım evi ile İbrahimli Kreş ve Gündüz Bakım Evi, 2014 yılından bu yana belediye çalışanı annelere hizmet veriyor. Anneleri çalışırken çocuklarına ise İngilizce, drama, değerler eğitimi, sanat, akıl ve zeka oyunları, halk oyunları başta olmak üzere değişik branşlarda eğitim veriliyor. Verilen hizmet ile hem annelerin çocukları için endişelenmeden işlerine konsantre olmaları sağlanırken, çocuklar ise geleceğe en iyi şekilde hazırlanırken, yetenekleri tespit ediliyor. Alanında uzman eğitmenler gözetiminde, güvenli bir ortamda çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı veren ücretli kreş ve gündüz bakımevlerinden öncelikle belediye çalışanları olmak üzere tüm çalışan anneler yararlandı. 2014-2019 yılları arasında toplam bin 500 çocuk, kreşlerden hizmet aldı.

Kurbanbaba anaokulu çocuklara umut oldu

Gaziantep'teki tüm mahallelere eşit hizmet götürmeyi kendine ilke edinen büyükşehir, 2014 yılında açılan Kurbanbaba Sosyal Tesisi Mutlu Anaokulunda sosyoekonomik durumu düşük ailelerin çocuklarına eğitim veriyor. Daha iyi bir geleceğin temel taşı olarak nitelendirilen okul öncesi eğitimi alamayan çocuklara umut oldu. 6 yaşındaki miniklere ücretsiz eğitim veren anaokulundan her yıl 100 öğrenci faydalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı projelerle yeni dönemde kreş ve gündüz bakım evinin sayısını artırarak birçok çalışan anneye destek olmaya devam edecek.