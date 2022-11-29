Antep Fıstığı sektörünün kalbi Gaziantep'te attı

Antep Fıstığının Önemi ve Fonksiyonel Ürün Olarak İşlenmesi Çalıştayı, Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) iş birliğinde ‘Antep Fıstığının Önemi ve Fonksiyonel Ürün Olarak İşlenmesi Çalıştayı', sektörün öncü isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Antep fıstığı endüstrisinin geleceğini sektör paydaşlarıyla birlikte şekillendirmeyi amaçlayan çalıştayda, ‘Antep Fıstığı Üretimi, İşleme Sanayi Sorunları ve Katma Değerli Ürünler, Antep Fıstığı Üretiminde Yeni ve Yerli Araştırma Sonuçları ile Gelecek Trendleri', alanın öncü isimleri tarafından ele alındı. Gaziantep'te bir otelde düzenlenen toplantıya, Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, AntepFıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, TOBB Akademik Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, sektör temsilcileri, Antep fıstığı yetiştiricileri ve işletmeler katıldı.

"Antep fıstığı gözbebeğimiz"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığının Gaziantepliler için sadece bir tarım ürünü değil aynı zamanda ata yadigarı nadide bir miras olduğunu söyledi. Antep fıstığının tarımsal ürünler arasında göz bebekleri olduğunu vurgulayan Akıncı, ürünün bölgede yaklaşık 200 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu ifade etti. Antep fıstığının 7 bin yıldır kök saldığı Anadolu topraklarında her dönem bolluk ve bereketin simgesi kabul edildiğini kaydeden Akıncı, “Antep Fıstığı, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşiminin yüksek olmasından dolayı Gaziantep ve bölgenin en önemli tarım ürünlerinin başında gelmekte. Bölge halkının yeşil altın olarak tabir ettiği Antep Fıstığında sahip olduğumuz asırlık deneyim, mevcut üretim potansiyeli ve pazar avantajlarına rağmen maalesef ürünün işlenmesi ve korunması noktasında bazı eksikliklerimiz var. Bu eksikliklerin giderilmesi noktasında borsa olarak iki önemli projeyi hayata kazandırdık “dedi.

İpekyol Kalkınma Ajansının destekleriyle Türkiye'nin ilk Antep fıstığı lisanslı deposunu fıstığın ana vatanı Gaziantep'e hizmete açtıklarını belirten Akıncı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan Antep fıstığı lisanslı depomuz üreticilerimize ve tacirlerimize, güvenli, sağlıklı, sigortalı ve devlet garantisi altında depoculuk hizmeti vermekte. Antep Fıstığına yönelik ikinci büyük yatırımımız ise TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri ve borsamız iş birliği ile kurulan Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi oldu. Tesis, fıstığın ileri teknoloji ile işlenip kalite ve gıda güvenliğinin en üst seviyede tutulmasına katkı sağlayacak. Tesis, fıstığın geleneksel yöntemler yerine yüksek teknolojiyle çok daha kaliteli ve sağlıklı bir şekilde işlenmesine olanak sağlayarak, bölgedeki sanayicinin ve diğer kurumların Ar-Ge ve hijyenik fıstık üretimine olan ilgisini artırmayı amaçlıyor. Bu iki yatırım da aslında fıstığın geleceğine yapılan altın yatırımlar ve ilerleyen zamanlarda bu iki tesisin de sektöre pozitif katkılarını daha net şekilde göreceğiz”

INNOFOOD Projesi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu

TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar ise çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, INNOFOOD Projesi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu hakkında bilgiler verdi. Alaşalvar, “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yaşam Bilimleri öncülüğünde gerçekleştirilen INNOFOOD Projesi ve proje dahilinde Gebze yerleşkesinde kurulan Gıda İnovasyon Merkezi, Giresun, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yerel ortaklarımız bünyesinde kurulan gıda test ve analiz laboratuvarları ve gıda ekosistem paydaşları ile oluşturulan Türkiye Gıda İnovasyon Platformu ülkemiz gıda sanayi için birlikte çalışmayı kültüre dönüştürecek oldukça önemli bir potansiyel barındırıyor” dedi.

Proje çerçevesinde, TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri Gıda Araştırmaları bünyesinde Gebze'de kurulan, 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip “Gıda İnovasyon Merkezi” nin altyapı çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Alaşalvar, “Gıda İnovasyon Merkezi gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile geliştirilecek gıda ürünleri için 9 ayrı pilot ölçekli işleme hattı ve çok farklı analizin yapılabileceği gıda araştırma laboratuvarları ile ülkemizin en geniş Ar-Ge çalışmalarına imkan veren merkezi konumundadır. INNOFOOD Projesi'nin bir diğer önemli bileşeni, ülkemiz gıda ve İçecek sektöründe yer alan tüm paydaşları kapsayacak, iletişim ağı ve kümelenme platformu olan Türkiye Gıda İnovasyon Platformu, TÜGİP, firmaların ürün ve fikirlerini hayata geçirmeleri, inovasyon ve Ar-Ge maliyetlerini azaltmaları ve iş birliğinin gücünden yararlanmaları için tek bir kaynaktan bütünsel çözümler sunan bir platformdur” ifadelerini kullandı.

INNOFOOD Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı altında hayata geçirilmiştir.

Çalıştayda ayrıca, TÜGİP Gıda Sanayi Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Pala, “TÜGİP, Türkiye Gıda Sektörünün İnovasyon Süreçlerinde Yeni Bir Yaklaşım”, Antep Fıstığı Araştırma Enstitü Müdürü Nevzat Aslan, ‘Antep Fıstığı Üretiminde Yeni ve Yerli Araştırma Sonuçları', TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri Araştırmacısı Dr. Ceyda Pembeci Kodolbaş, ‘Antep Fıstığı Değer Zincirinde Aflotoksinle Mücadele', Sürdürülebilirlik ve Dış Ticaret Uzmanı Dr.Meral Gündüz ise ‘Yeşil Mutabakatın Sektör İçin Önemi‘ konu başlıklarıyla konuşmalar gerçekleştirdi. Çalıştayın son bölümünde ise Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Pala'nın yaptığı ‘Antep Fıstığı Üretimi, İşleme Sanayi sorunları ve Katma Değerli Ürünler ‘paneli gerçekleştirildi.

Panele, Altın Fıstık Gıda Genel Müdürü Özgür Atakan, Antep Fıstığı Üreticisi Cevat Deniz, Öğüt Organik Tarım Ürünleri Başkanı Ahmet Öğüt ve Nestle Gaziantep Bölge Müdürü Cavit Gül katıldı.