Antep fıstığı üreticisine "acele etmeyin" uyarısı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Ziraat Odası Genel Sekreteri Fatih Altunses çiftçileri hasatta aceleci davranmamaları konusunda uyararak, "Mahsulünüzü ziyan etmeyin” dedi.

Nizip ilçesinde yeni mahsul fıstık hasadı başlarken ilçedeki yetkili kurumlardan çiftçilere “acele etmeyin” uyarısı geldi. Fıstıkların daha tam olgunlaşmadığını ve bunun için kısa bir sürenin daha gerektiğini vurgulayan Ziraat Odası Genel Sekreteri Fatih Altunses, çiftçilere tavsiyede bulundu. Çiftçileri, fıstıklar daha tam olmadan hasat yapmamaları konusunda uyaran Altunses, "Çiftçilerimiz acele etmesin. Birkaç gündür çokça boz fıstık gelmekte. Çiftçilerimiz biraz daha sabretsin. Boz fıstıklarımız daha tam dolmadan hasat yapmasınlar. Bir yılık emeği ve sabrı bir an önce toplayayım diyerek ziyan etmesinler. Biz fıstıklara zarar gelmemesi için kolluk kuvvetlerimizle de görüşüp güvenlik önlemlerini arttırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hava koşulları hasadı geciktirdi

Altunses, bu yıl iklim koşulları nedeniyle fıstık hasadının 20 gün gecikmeli başladığını belirterek, "Bu sene ilk mahsulü toplamamız hava şartları ve iklim şartlarından ötürü geçtiğimiz yıllara göre 20 gün gecikmeli başladı. Ama hayırlı ve bereketli bir hasat olmasını temenni ediyoruz biz. Düzgün mahsul için biraz daha sabretsinler. Fıstık tam dolsun, olgunlaşsın aceleye gerek yok yani” şeklinde konuştu.

Öte yandan ilçede yeni mahsul boz fıstığın kilosunun 15.5 TL'ye satıldığı öğrenildi.