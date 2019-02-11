Antep fıstığında yeni dönem

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği" uyarınca Antep Fıstığı ambalaj ve paketlerinde kullanımı zorunlu hale gelen amblem ve logo ile ilgili sektör temsilcilerini bilgilendirdi. GTO, Gaziantep'in tescilli 20 ürününden ilki olan ve 2000 yılında GTO tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alınan Antep Fıstığının ambalaj ve paketlerinde kullanılacak amblem ve logo ile kullanım şartlarını düzenlediği toplantı ile fıstıkçılara anlattı. GATEM Fıstıkçılar Sitesi irtibat bürosunda düzenlenen toplantıya GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavsara ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Amblem ve logo kullanımı ile ilgili katılımcıları bilgilendiren Avukat Ekin Karakuş Öcal, Türk Patent ve Marka Kurumunun 29 Aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelikle coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerin ambalaj ve paketlerinde kurumca belirlenen amblemlerin 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde kullanılması zorunlu hale getirildiği belirtti. Amblemin kullanılabilmesi için ürünün tescil belgesinde belirtilen uygunluk şartlarını taşıması gerektiğini söyleyen Karakuş, "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği" ile menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adlarına ilişkin üç ayrı amblem oluşturuldu. Antep Fıstığı için kullanılması gereken menşe adı amblemi olacak" dedi.

Öcal, ayrıca amblemi kullananların belirli periyotlarla denetlenerek kullanım şartlarına uygunluğunun kontrol edileceğini söyledi. GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavsara da GTO tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alınan "Antep Fıstığı" ambalaj ve paketlerinde kullanımı zorunlu hale getirilen amblem, GTO tarafından hazırlanan fıstık logosu ve ilgili dokümanlara Oda web sitesinden ulaşılabileceğini belirtti.

Antep fıstığının bu şehrin en değerli ürünü olduğunu söyleyen Mehmet Kavsara, sektör temsilcilerine Antep Fıstığının Siirt, İran ve Amerikan fıstığı gibi türlerinden ayırt edilebilmesi için kullanın çağrısında bulundu.