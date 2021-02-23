Antep Savunması konulu online yarışmada ödüller sahiplerini buldu

Şiir ve hikaye kategorilerinde başarılı olanlara altın verilirken, ses yarışmasında başarılı olanlara klip çekimi hediye edildi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından online olarak düzenlenen “25 Aralık Antep Savunması Şiir Yarışması”, “Antep Harbi Kahramanlık Hikayeleri”, “Gaziantep Türküleri Online Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması” kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

12-17 yaş ve 18 yaş üzeri olmak üzere 2 grubun bulunduğu programa bin 264 şiir, 971 hikaye ve 255 ses başvurusu yapıldı. Şiir yarışmasında Şaban Karaoğlan ve Ümit Bayram Yalçın, hikaye yarışmasında Ahmet Evran ve Ali Sayan, ses yarışmasında Eylül Nisa Özaslan ve Dila Çelik birinci oldu. Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın hediye edildi. Ayrıca ses yarışmasında birinci olanlara klip çekimi de hediye edildi.

“Büyükşehir ailesi olarak gençlerimizin emrindeyiz”

Programda açıklamalarda bulunan ve eğitim alanında yaptıkları projelere değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye olarak gençlerin hizmetinde olduklarını söyleyerek, “Aşkla çalışınca Rabbim yardım ediyor. Çünkü biz herhangi bir şehir değiliz. Bizi Gazi yapan büyük bir mücadele var. Bu mekan o mücadelenin en önemli cephe alanlarında bir tanesi. ‘Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı. Sen, şehit oğlusun incitme atanı' dediğimiz çok özel bir şehir burası. Dünyanın en büyük orduları buraya geldi ve güney cephesinden ülkemize ve ülkemizin insanına dair başka bir emellerle yola çıktı. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Anlamadıkları bir şey vardı. İman varsa imkan vardı. Eğer ezanınla, bayrağınla, insanınla ilgili bir iddian, bir tutkun, bir aşkın varsa önünde hiçbir ordu duramaz. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gazi şehre geldiğinde gazi mecliste 3 gazinin buluştuğu önemli zamanlar yaşandı. Şimdi yüzüncü yıldayız. Cumhurbaşkanımızın himayesindeyiz ve biz yüzüncü yılda 8 Şubat'ta hem Anıtkabir'e gittik, hem de eski mecliste devlet tiyatroları tarafından Gaziantep'e gazilik verilişini yeniden yaşadık. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak gençlerimizin emrindeyiz. O yüzden ‘Ben okuyorum Gaziantep okuyor' diye Valimiz geldiği zaman başlattığı bir proje var. O kadar önemli ki sizi fikren, zikren geleceğe hazırlamamız lazım. ‘Ben kitap bulamadım, okuyamadım başkanım' derseniz bizim canımız yanar” dedi.

“Benim 1 milyon evladım var”

Bir anne gözüyle şehrin çocuklarına ve gençlerine baktığını belirten Şahin, “İşte pandemi sürecinde Hayat Eve Sığar (HES) projesinde kapı kapı kitapları dağıttık. Hem maske dağıttık hem de kitap dağıttık. Arkadaşlarıma dedim ki artık dijital dünyadayız. Dijital kütüphanemizi kuralım. Dijital kütüphanemizi kurduk şuan 22 bin kitapla başladık. TÜBİTAK başkanımızdan rica ettik oradaki kitapları da getiriyoruz. Kitap sayısını arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitlendiriyoruz, kim hangi kitabı okumak isterse biz fırsat vermekten sorumluyuz. Çocuk kütüphanelerine başlıyoruz. Her kademedeki çocuklarımıza dokunacak şekilde güçlü projeler üretiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız buranın yaptığı çalışmaları bütün Türkiye'ye örnek olarak gösteriyor. Bir anne bakışıyla sizlere baktığım zaman benim 1 milyon evladım var diyerek bakıyorum. Bu bakışla sizlerin bize emanet olduğunuzu biliyorum. Sizler bir cevhersiniz, ne kadar işlersek, sizi ne kadar doldurup donatırsak geleceğimiz o kadar aydınlık olur” diye konuştu.

Şiir ve türkülerin okunduğu tören, toplu hatıra fotoğrafı çekminin ardından son buldu.