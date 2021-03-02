Antep Savunmasının en önemli eserleri tanıtıldı

Şehitkamil Sanat Merkezinde düzenlenen lansmanda kitapların tanıtımı yapıldı. Lansmana Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kitap yazarları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Lansmanda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Antep Savunmasının gelecek nesillere aktarılması için kitapların çok önemli olduğunu ifade ederek, “Göreve geldiğimiz itibaren Lohanizade'nin 21'inci kitabımızdı. Bugün 3 eser daha hizmete sunuluyor. Bu 3 eserle birlikte 24 eser hayata geçmiş olacak. Bu makamlar, süreli makamlardır. Allah, kısmet etti. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu teveccüh neticesinde 3 dönemdir bu koltukta görev yapma imkanımız oldu. Bu süreçler bitecek, yarın arkamızda güzel şeyler bırakmamız gerekiyor. Özellikle de Gaziantep'in kültür ve sanat hayatına yönelik olarak yazılı kaynakların bırakılması gerekiyordu. Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde geçen sene başlatılan ‘işte bu yüzden etkinlikleri' adı altında devam ettiğimiz bu çalışmalarda İnşallah sene sonuna kadar yeni eserleri de hizmete sunmuş olacağız. Aslında belirli periyotlarla bu işlerde yetkin olan arkadaşlarımızla çalışarak, sırf skora çalışmak değil de içerik noktasında gerekli olan eserlere ve uzmanı tarafından hayata geçirilen eserleri sunmak istedik. Bu eserlerin meydana getirilmesinde emeği olan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu eserleri gerçekten önemli görüyoruz. Lohanizade Gaziantep savunması için çok önemli bir kaynaktı. Hocamızın da bahsettiği gibi bunun sadeleştirilip hiç olmazsa okullardaki çocuklarımızın hepsinin rahatlıkla okuyabilecek hale getirilmesi bizim için önemli” diye konuştu.