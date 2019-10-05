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Antep sofrası, adana lezzet festivali'ne damga vurdu

Adana’da, “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Adana'da, “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.


GastroANTEP Festivali'nin hemen ardından Antep'in sofrası bu kez Adana'da açıldı, damak lezzeti tutkunlarının beğenisine sunuldu. Antep'in yöresel yemeklerinin kokusunu saran stantta, katmer yapıldı, ziyaretçilere tattırıldı, standın etrafı kurutmalıklarla çevrelendi. Bunun yanı sıra Bakır El İşlemeciliği ve Gaziantep kutnu kumaşı görücüye çıktı.


Adana Valiliği tarafından düzenlenen festivalde; Adana Valisi Mahmut Demirtaş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep ve Adana mutfağı üzerine konuştu. Samimi bir ortamda geçen sohbette başkan Şahin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında fark oluşturan Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olma niteliğini taşıyan Gaziantep'i anlattı. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) işbirliğinde, organize edilen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP), ele alındı.


3'üncü Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçiler, mutfağıyla dünyada markalaşan Antep sofrasını çok beğendiklerini söyleyerek, festivalde boy gösteren Büyükşehir Belediyesi standını ilgiyle karşıladıklarını belirtti.

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