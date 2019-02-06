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Antep'e “Gazi” unvanı verilişinin 98'inci yıldönümü

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Güner Dağlı, Antep'e “Gazi” unvanı verilişinin 98'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Prof. Dr. Dağlı, “Ne mutlu bizlere ki, vatan toprağının her köşesi için gözlerini kırpmadan canlarını vermekten çekinmeyen bir milletin evlatlarıyız” dedi.


Anteplilerin bağımsızlık uğruna verdikleri mücadeleyle sadece Türkiye için değil, dünya için emsalsiz bir örnek olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, “Kurtuluş Savaşı boyunca Türkiye'nin her karış toprağında, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergilendi” ifadelerine yer verdi.


Dışarıdan yardım alamadan, kendi imkanlarıyla 11 ay süren büyük mücadelesi sırasında kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla 6 bin 317 şehit veren Antep'in, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde “Gazi” unvanı ile onurlandırıldığına vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilir' sözünden aldığımız güçle SANKO Üniversitesi olarak, sanayi, ekonomi, kültür ve tarihle içiçe geçmiş, kendi ayakları üzerinde duran Gaziantep'in, bilim ve eğitim alanında da hak ettiği yere gelmesi için büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.


Dağlı, “Bağımsız ve güzel ülkemizin her karış toprağı için tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.

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