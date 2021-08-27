Antepsan Türab Fuarında

Antepsan, 25-27 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen 7. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarına katıldı.

7. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı, 25-27 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirildi. Salgın nedeniyle geçen yıl iptal edilen Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı 18 ülkeden bin'den fazla Arap iş insanının katılımıyla toplandı.

Türkiye'den 250 firmanın katıldığı fuara Gaziantep'ten Antepsan firması katıldı. Yurt dışından da yoğun ilgi gören Fuar, Bahreyn, Cezayir, Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Sudan, Tunus, Yemen, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerden bin'in üzerinde iş insanını da buluşturdu.

Antepsan firmasının ürünlerinin bulunduğu stant katılımcılardan yoğun ilgi gördü.