Antepsan'dan 29 Ekim mesajı

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır yayımladıkları mesajla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutladı.

Antepsan Yönetim Kurulu üyeleri İzzet Bakır ile Murat Bakır yayımladıkları ortak mesajda, “Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıldönümünü coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ve bir arada kardeşçe yaşamamızın teminatı olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak hepimizin öncelikli görevidir. Gaziantepli sanayiciler olarak, daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti için daha çok çalışarak ve üreterek ülkemizin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelmesine hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz. En büyük hedefimiz, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularıyla anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.